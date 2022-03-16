وفاة ساز مشهورة سناب شات .. سبب الوفاة ونعي صديقها

انتشر منذ ساعات خبر وفاة المشهورة السعودية ساز، المعروفة باسم ساز القحطاني صاحبة الـ22 عام، والتي عرفها متابعيها من خلال برنامج سناب شات، والتي كانت تقدم من خلال حسابها عليه الكثير من الفيدويهات التي وُصفت بالجريئة، وأثار خبر وفاة ساز القحطاني الكثير من التساؤلات، حيث انه لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي السبب الحقيقي للوفاة.

سبب وفاة ساز المشهور

وتباينت الأنباء حول سبب الوفاة، فأعلنت بعض المواقع أن سبب الوفاة هو لتعرضها لحادث سيارة أودى بحياتها، بينما أشارت مواقع أخرى إلى أن سبب الوفاة هو نتيجة لمعانتها من مرض عضال تسبب في وفاتها.

مشعل خلف صديق ساز ينعيها

ونشر المشهور السعودي مشعل خلف على حسابه الرسمي منشور نعى فيه مواطنته ساز القحطاني، ولم يبين سبب الوفاة ولا موعد ومكان دفن الجسمان، بل نشر كلمات قليلة قال فيها ”البقاء لله.. انتقلت إلى رحمة الله ساز الله يرحمها ويغفر لها“.

من هي ساز القحطاني

هي واحدة من أكثر مشاهير سناب شات التي أثارت الكثير من الجدل بسبب ما تبثه من مقاطع مصوره لحفلات راقصة يرى الكثير من متابعيها أنها لا تتناسب مع مجامعاتنا المحافظة، الأمر الذي دفع الكثير إلى المطالبة بالقبض عليها ومحاكمتها.