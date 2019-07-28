وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين

نشرت الصحف السعودية خبر وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، دون نشر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وفاة شقيق خادم الحرمين الشريفين

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، أكد فيه خبر الوفاة وأنه سوف تكون صلاة الجنازة على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود، عصر اليوم الأحد الموافق 28/ 7 / 21019

بيان الوفاة

وقال البيان: “انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”، حسب صحيفة إيلاف الإلكترونية.

خادم الحرمين يعلن وفاة شقيقه الأمير بندر

ويذكر أن أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، ويعد الأمير بندر هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور ؛ ويأتي ترتيبه بين الملك بعد الملك فهد ووالده هي الأميرة بزة الثني، ولم يتقلد رحمة اللهعليه أي منصب رسمي في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، ومن يمثله هو ابنه الأمير فيصل.