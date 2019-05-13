وفاة طفلة السناب شات دانة القحطاني إثر نوبة قلبية

أعلن اليوم الإثنين والد الطفلة دانة القحطاني المشهورة عبر تطبيق «سناب شات»، عن وفاتها بعد أن انتابتها نوبة قلبية مفاجئة.

وفاة دانة القحطاني

فيما غردت شقيقة دانة القحطاني قائلة: «بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها».

وفاة دانة القحطاني

وتصدر اليوم الإثنين وسم «وفاة دانة القحطاني» قائمة الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، كما أنه أصبح أعلى التريندات في السعودية لليوم الإثنين، حيث نعاها آلاف المغردين.

دانة القحطاني

دانة القحطاني طفلة سعودية تسعة أعوام، يتابعها الكثير والكثيرات من المواطنين السعوديين عبر تطبيق سناب شات فلها العديد من الفيديوهات بصحبة شقيقتيها، واكتسبت شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويذكر أنها أضافت بهجة وسعادة بالنسبة لمتابعيها وشقيقتها عبر سناب واليوتيوب، وغيرها من التطبيقات.