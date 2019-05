وفاة طفلة السناب شات دانة القحطاني إثر نوبة قلبية

View this post on Instagram

نعى والد الطفلة #السعودية المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، #دانة_القحطاني، اليوم الاثنين، ابنته الصغيرة التي قضت بنوبة قلبية مفاجئة. وقال مشعل القحطاني في إعلان نبأ وفاة ابنته ”بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار“. ويظهر في مقطع الفيديو الطفلة الراحلة دانة القحطاني برفقة والدها #مشعل_القحطاني في سيارته خلال محاولته إقناعها بعدم مرافقتها له ولشقيقتيها في رحلة تسوق، بينما تصر الطفلة الصغيرة على ذلك. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #السعودية #الرياض #جدة #فيديو #فيديوهات #وفاه_دانه_القحطاني #saudiarabia #ksa #trend #video