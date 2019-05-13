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وفاة طفلة السناب شات دانة القحطاني إثر نوبة قلبية

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

أعلن اليوم الإثنين والد الطفلة دانة القحطاني المشهورة عبر تطبيق «سناب شات»، عن وفاتها بعد أن انتابتها نوبة قلبية مفاجئة.

وفاة دانة القحطاني

فيما غردت شقيقة دانة القحطاني قائلة: «بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها».

وفاة دانة القحطاني

وتصدر اليوم الإثنين وسم «وفاة دانة القحطاني» قائمة الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، كما أنه أصبح أعلى التريندات في السعودية لليوم الإثنين، حيث نعاها آلاف المغردين.

وفاة طفلة السناب شات دانة القحطاني إثر نوبة قلبية

دانة القحطاني

دانة القحطاني طفلة سعودية تسعة أعوام، يتابعها الكثير والكثيرات من المواطنين السعوديين عبر تطبيق سناب شات فلها العديد من الفيديوهات بصحبة شقيقتيها، واكتسبت شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويذكر أنها أضافت بهجة وسعادة بالنسبة لمتابعيها وشقيقتها عبر سناب واليوتيوب، وغيرها من التطبيقات.

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نعى والد الطفلة #السعودية المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، #دانة_القحطاني، اليوم الاثنين، ابنته الصغيرة التي قضت بنوبة قلبية مفاجئة. وقال مشعل القحطاني في إعلان نبأ وفاة ابنته ”بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار“. ويظهر في مقطع الفيديو الطفلة الراحلة دانة القحطاني برفقة والدها #مشعل_القحطاني في سيارته خلال محاولته إقناعها بعدم مرافقتها له ولشقيقتيها في رحلة تسوق، بينما تصر الطفلة الصغيرة على ذلك. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #السعودية #الرياض #جدة #فيديو #فيديوهات #وفاه_دانه_القحطاني #saudiarabia #ksa #trend #video

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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