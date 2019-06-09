وفاة عبدالله الثقفي مدير تعليم مكة بعد تعرضه لأزمة قلبية

انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أعلنت عن موعد الصلاة وميعاد الدفن، نسأل الله أن يرحمه برحمة واسعة وأن يلهم الأسرة وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة

توفى إلى رحمة الله تعالى عبدالله الثقفي بعد تعرضه لأزمة قلبية، هذا وقد قال حسين الثقفي شقيقه منذ يومين أن حالة أخيه الصحية مستقرة نوعاً ما وهو مازال في العناية المركزة والأطباء يتخذون الإجراءات الصحية اللازمة ، وكل الأسرة تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب مرض أخيهم الغالي عبدالله الثقفي رحمه الله، وأعلنت منذ قليل مديرية تعليم مكة عبر تويتر عن خبر وفاة عبد الله الثقفي بعد عصر اليوم..نسأل الله أن يرحمه.

موعد الصلاة ودفن عبدالله الثقفي

سوف تقام الصلاة على الفقيد الغالي عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة غداً الإثنين الموافق 7 شوال 1440 بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام، وسوف يتم الدفن في مقبرة شهداء الحرم داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمة واسعة ويعطي كل الأهل والأسرة الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفقيد عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة له الكثير من الأعمال المميزة في قطاع التعليم، رحمه الله.