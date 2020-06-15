وفاة والدة الفنانة “ليلى سلمان” يتصدر بحث جوجل بالسعودية

بعد اختفاء الفنانة ليلى سلمان من الساحة الفنية لفترة طويلة، عادت اليوم لتتصدر مؤشرات البحث في جوجل بعد خبر وفاة والدة الفنانة ليلى سلمان وقد تصدر الخبر مؤشرات بحث جوجل في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 15 / 06 / 2020 م.

والدة الفنانة ليلى سلمان فى ذمة الله

أعلنت الفنانة ليلى سلمان وفاة والدتها وكم الحزن الذي تشعر به لهذه الفاجعة بعد أن نشرت اليوم صورة آية قرآنية “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” عبر حسابها الشخصي والرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت عليها توفيت اليوم والدتي أرجو الدعاء لها.

لكنها لم توضح سبب الوفاة، وتقدم العديد من المتابعين والفنانين بخالص العزاء للفنانة ليلى سلمان راجين المولي عز وجل أن يغفر للفقيدة وأن يرحمها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.