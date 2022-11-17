وقت صلاة الاستسقاء اليوم الخميس 1444/4/23 في كل مدن السعودية

تُقام صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في السعودية بناء على دعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الصلاة في كل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد صلاة الاستسقاء اليوم الخميس 23 ربيع الآخر في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة وتبوك وأبها وحفر الباطن والدمام والخبر والأحساء وبريدة وغيرها من المدن.

وقت صلاة الاستسقاء اليوم الخميس 23 ربيع الثاني 1444 في السعودية

مثل صلاة العيد، سوف يكون وقت وموعد صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في السعودية بعد شروق الشمس بربع الساعة، هذا وسوف تُقام الصلاة كما ذكرنا في كل مدن المملكة، كما أكدت رئاسة الحرمين أن المسجد النبوي والحرم المكي جاهزين لصلاة الاستسقاء، كما تُقيم المساجد الكبيرة في المدينة صلاة الاستسقاء، وأعلنت كل مدينة في السعودية عن إقامة الصلاة بها.