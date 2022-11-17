تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 23 ربيع الNخر 1444 صلاة الاستسقاء في الرياض وكل مدن المملكة، بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين لإقامة الصلاة طلبًا لنزول الغيث، هذا ومن المرتقب أن يشارك الجميع في صلاة الاستسقاء الرياض 2022/1444 اليوم الخميس، حيث نستعرض معكم وقت الصلاة في العاصمة وفي محافظات الخرج والمجمعة والدوادمي والقويعية والزلفى.
وقت صلاة الاستسقاء في الرياض 2022/1444
- صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
- تُصلى مثل صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى تبدأ 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية تبدأ بخمس تكبيرات.
- للصلاة خطبة.
- يجب أن يظهر المصلي الخشوع للخالق عز وجل.
- وقت صلاة الاستسقاء في الرياض 6.25 من صباح اليوم الخميس.
- وقت صلاة الاستسقاء في الخرج 6.21 صباحا.
- موعد صلاة الاستسقاء في المجمعة اليوم 6.32 صباحا.
- موعد الصلاة في الدوادمي 6.35.
- الزلفي 6.35.