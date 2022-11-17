وقت صلاة الاستسقاء في الرياض 2022/1444

بواسطة محمود عطا الله
وقت صلاة الاستسقاء الرياض اليوم الخميس 1444 وقت صلاة الاستسقاء الرياض اليوم الخميس 1444

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 23 ربيع الNخر 1444 صلاة الاستسقاء في الرياض وكل مدن المملكة، بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين لإقامة الصلاة طلبًا لنزول الغيث، هذا ومن المرتقب أن يشارك الجميع في صلاة الاستسقاء الرياض 2022/1444 اليوم الخميس، حيث نستعرض معكم وقت الصلاة في العاصمة وفي محافظات الخرج والمجمعة والدوادمي والقويعية والزلفى.

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض 2022/1444

  1. صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
  2. تُصلى مثل صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى تبدأ 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية تبدأ بخمس تكبيرات.
  3. للصلاة خطبة.
  4. يجب أن يظهر المصلي الخشوع للخالق عز وجل.
  5. وقت صلاة الاستسقاء في الرياض 6.25 من صباح اليوم الخميس.
  6. وقت صلاة الاستسقاء في الخرج 6.21 صباحا.
  7. موعد صلاة الاستسقاء في المجمعة اليوم 6.32 صباحا.
  8. موعد الصلاة في الدوادمي 6.35.
  9. الزلفي 6.35.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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