وقفة عرفات بث مباشر 2019-1440 من منى وصعيد عرفة والمشاعر المقدسة ومكة

مشاهدة وقفة عرفات 2019 بث مباشر الان هي هدف الجميع ممن لم يؤدوا مناسك الحج هذا العام وقلوبهم متعلقة وشغوفة بتلبية “دعوة إبراهيم” وترديد التلبية العظيمة “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”، ونقدم لكم الان البث المباشر لوقفة عرفات من الصعيد المبارك صعيد عرفة ومسجدة نمرة، كما يتساءل الكثيرين عن القنوات الناقلة لوقفة عرفات مباشرة بالإنجليزي، ووقفة عرفات بصعيد عرفة رسميا هذا العام ستكون يوم السبت 10 أغسطس 2019 الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1440.

هذا وقد اعتاد جميع المسلمون حول العالم مشاهدة البث المباشر لوقفة عرفة من خلال نقل موحد للدول العربية، حيث يكون هناك تعليق لمذيع من كل بلد عربي وإسلامي على هذا المنسك الأهم من مناسك الحج، كما تقدم المملكة العربية السعودية نقل تلفزيوني لوقفة عرفات باللغة الإنجليزية، ويبدأ يوم عرفة مع شروق شمس هذا اليوم، حيث يتوجه الحجيج من منى إلى عرفات، حيث يتوجب على الحاج التواجد في منطقة عرفات هذا اليوم ليكون حجة صحيحا.

وقفة عرفات بث مباشر 2019-1440 من صعيد وجبل عرفة الان

مشاهدة وقفة عرفات بث مباشر تجعلنا نتابع هذا الحدث العظيم وواحد من أفضل أيام العام، حيث يتواجد ملايين المسلمون في صعيد عرفة بزي واحد، ومع اختلاف ألوانهم وأشكالهم لكن الجميع اليوم سواء وهدفهم واحد وهو الفوز برضى الخالق والعودة للديار كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا خطايا أو ذنوب”.