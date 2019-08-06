يومين على إيداع شهر أغسطس.. رابط التسجيل في الدفعة الثانية والعشرون من حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج يهدف لتقليل العبئ على الأسر المستفيدة الناتج من الإصلاح الإقتصادي في المملكه العربية السعودية، حيث ينتظر المواطنون السعوديون شهريا مبلغ الدعم المقدم من الحكومة للشعب، و يتم إيداع مبلغ الدفعة المقدمة كل شهر في يوم 10 من الشهر الميلادي، ويتسائل المستفيدون عن موعد صرف الدفعة القادمة حيث يتوافق اليوم المقرر للصرف مع عيد الأضحى المبارك .

موعد صرف الدفعة ال21 من حساب المواطن

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر ” عن تبكير موعد صرف الدفعة الواحدة و العشرون من البرنامج ليصبح يوم الخميس القادم الموافق 8 من شهر أغسطس الحالي .

رابط التسجيل في الدفعة الثانية و العشرون

يمكنك عزيزي المستوفي لشروط برنامج حساب المواطن من التسجيل للإستفادة من الدفعة القادمة و هيا الدفعة الثانية و العشرون و التسجيل متاح خلال الموقع الرسمي للبرنامج صفحه التسجيل، وأعلن الحساب الرسمي عن أن الموعد المتاح للتسجيل حتى يوم الخميس 8 من شهر أغسطس الجاري .

ويمكنك إستخدام الحاسبة التقديرية للتأكد من المبلغ المقرر إيداعة في حسابك و كذلك يمكنك عزيزي المستفيد تغيير الحساب البنكي عن طريق الدخول الى الموقع ثم الضغط على الرئيسية و من ثم الضغط على تفاصيل الطلب ثم الدخول على بيانات الحساب البنكي ثم تغيير الحساب و الضغط على رز حفظ و سيتم تغيير الحساب على الفور و إستقبال الإيداع عليه .

عن حساب المواطن

وصلت قيمة الدعم في اخر دفعه تم إيداعها الى 2.6 مليار ريال سعودي وتستمر الزيادة بزياده عدد المستفيدين في البرنامج، كما بلغت قيمة الدفعات الكلية التي تم صرفها حتى الان الى 47.6 مليار ريال سعوي ليصل الى 12.4 مليون مستفيد وتابع .