200 ريال سنويًا وإعفاء أسر الضمان.. بدء تطبيق أجور التسجيل بخدمة النقل المدرسي

خلال الساعات الماضية أعلنت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة “تطوير لخدمات النقل التعليمي”، عن البدء في تطبيق أجور التسجيل بخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ، وذلك بقيمة “200 ريال” للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء كافة الأسر بالضمان الاجتماعي من دفع الأجور الخاصة بالتسجيل.

آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي

وقالت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، إنها سوف تعلن خلال فترة قريبة عن الآلية الخاصة بتسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، إضافة إلى الخطوات والإجراءات المطلوبة لمن يرغب بالاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ، مشيرة إلى أن طلب الخدمة سيكون من خلال نظام “نور”.

معايير الإستفادة من خدمات النقل التعليمي

ولفتت الشركة، إلى أن تسديد الأجور الخاصة بالتسجيل واستكمال جميع الإجراءات والبيانات المطلوبة تعتبر مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، حيث أن خضوع تلك الطلبات للدراسة وفقًا لمعايير محددة للاستحقاق والأولوية من أجل ضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستسهم في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة بشكل كبير من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى كثرت الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة بكل منطقة.

25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في كافة المناطق بالمملكة

وأكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، أن قيمة الخدمة الفعلية تتحملها الدولة بشكل كامل، ومبلغ الـ 200 ريال تعد أجور تسجيل فقط، حيث أن الشركة تقدم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة، يدرسون بأكثر من 18 ألف مدرسة، لافتة إلى أن الدولة وفرت لهم أسطولاً كبيرًا يزيد عن 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في كافة المناطق بالمملكة، كما وفرت قوى بشرية تزيد عن 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.