كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية وطريقة دفعها عبر “أبشر”

ينشر لكم “كلمة دوت أورج” طرق الإستعلام عن المخالفات المرورية لسكان المملكة العربية السعودية، والتي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية عبر موقع “أبشر”، لتسهيل قيام المواطنين بدفع المخالفات المرورية بكل سهولة وبساطة، وفق ما صرحت به وزارة الداخلية السعودية.

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن أسعار الغرامات لقيادات السيارات وهي كالتالي:

غرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (900) ريال في الحالات التالية

مثل قيادة المركبة بدون الحصول على رخصة للقيادة و قيادة السيارة بالإتجاه المعاكس لحركة السير و تجاوز السرعة المحددة و التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات و ترك الحموله مكشوفه دون تربيط أو تغطية و عدم الوقوف في حاله وجود إشارة قف .

غرامة مالية لا تقل عن (300 ريال) ولا تزيد عن (500 ريال) في الحالات التالية:

تسيير سيارة تحدث تلوث للبيئة على الطريق مع إحتجاز السيارة حتى إزالة المخالفة و استعمال السيارة لغير الغرض الذي صدر من أجله الترخيص و القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية .

طرق للإستعلام عن المخالفات المرورية

بوابة أبشر، هي بواية إليكترونية اطلقتها وزارة الدخلية السعودية على شبكة المعلومات الدولية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين في السعودية، بالإضافة للتسهيل على العمالة الوافدة والتي يقدر عدد السائقين في المملكة العربية السعودية بنحو 11 مليون مستفيد من هذة الخدمة.

كما تساعد “بوابة أبشر” المواطنين في السعودية على تخليص الإجراءات في أقل وقت ممكن و بأقل جهد، حيث تربط الخدمة بين جميع القطاعات الحكوميه الكترونيا وتقدم حوالي 160 خدمة إلكترونية من ضمنهم الإستعلام عن مخالفات المرور .

هناك عدد من التطبيقات التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية للإستعلام عن المخالفات المرورية، وهذه الطرق هي:

بوابة أبشر الإلكترونية.

البوابة الوطنية ”سعودي“ .

طريق تطبيق الجوال أبشر .

طريقة الإستعلام من خلال البوابة الوطنية ”سعودي“ .

وإليكم الروابط الخاصة بكل طريقة للإستعلام عن مخالفات المرورية عن طريق البوابة الوطنية – سعودي، حيث كل ما عليك الآن هو أن تقوم بالدخول على الرابط الأعلى، ثم تقوم بعد ذلك بإختيار الأبجدية، وفي الخطوة الثالثة تقوم بكتابه مخالفات مروريه، وأخير الدخول الى استعلام عن مخالفات مروريه، ثم الضغط على إبدأ الخدمة .

طريقة الإستعلام من خلال بوابة أبشر

الآن يمكنكم الإستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية ، حيث يمكنك الدخول ثم إختيار أفراد ثم تسجيل الدخول برقم الهويه أو اسم المستخدم .

طريقة الإستعلام من خلال تطبيق أبشر

ثالث طريقة وهيا عبر تحميل تطبيق أبشر عبر متجر جوجل الإلكتروني .