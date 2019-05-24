بالتفاصيل.. 5 آلاف ريال والسجن عقوبة مخالفي الذوق العام من غد السبت

تبدأ المملكة العربية السعودية غدًا السبت، تطبيق اللائحة الخاصة بـ الذوق العام، ويحظر فيها ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ غير مناسبة ومسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة، كما تنص على فرض غرامات مالية على المخالفين، وتصل الغرامة المالية لـ خمسة آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

لائحة الذوق العام تحدد المخالفة والغرامة

يترقب الكثير من السعوديين والمقيمين في المملكة، بدء تطبيق لائحة الذوق العام، إذ تسري على جميع سكان المملكة، كما أن اللائحة تحدد نوع المخالفات والغرامة المروضة عن كل مخالفة.

تطبيق اللائحة على وافدي المملكة

ويتم تطبيق لائحة الذوق العام على زوار المملكة، فيكون هناك تنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حتى يتسنى إعلام الراغبين في دخول المملكة بأحكام اللائحة.

مخالفات الذوق العام وعقوباتها

وخصص المشروع المواد السابعة والثامنة والتاسعة، للعقوبات ويعاقب مرتكبيها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو بكليهما، وجاءت المخالفات على النحو التالي:

إشغال المقاعد والمرافق الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تشويه المرافق العامة سواء كان بالكتابة أو بالآلات الحادة وما في حكمها. رمي المخلفات أو القاذورات وما شابه في المرافق العامة أو الطرق. توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، دون ترخيص. المضايقات بأنواعها وأشكالها على المارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة. إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي. عرض أرقام الهاتف وما شابه على السيارات والمرافق العامة. الإضاءة الزائدة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص. تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والسيارات المهملة والأثاث وما في حكمها. إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات. قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة. التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك. الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم. تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة. تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز. نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.

مخالفات الذوق العام

وشمل القسم الثاني على 6 مخالفات، وفيها تتم المعاقبة بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو بكليهما، وهي كالتالي:

دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة. رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات. إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة. إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد. ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها. تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.

مخالفات السلوك العام

أما القسم الثالث فشمل مخالفات الذوق العام في السلوك العام وفيه 11 مخالفة، والعقاب بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على 3 أشهر أو بكليهما، وهو على النحو التالي:

التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك. تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال. السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس. استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك. إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي. وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها. التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور. الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات. التعري في مكان عام، أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس. تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك. إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.

مخالفات الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية

وبالنسبة للقسم الرابع ففيه المخالفات في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية وشمل 11 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على 5 أشهر أو بكليهما، وهي كالتالي:

تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي. ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية. تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم. تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي. التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر. إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة. مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها. استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها. تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم. استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها. استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.

التظلم أمام المحكمة

وتتيح لائحة الذوق العام التظلم لمن يصدر ضده قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفة أمام المحكمة الإدارية المختصة.