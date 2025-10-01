5 معلومات عن منصة مرجع السعودية.. تضع حداً لأسعار السيارات العشوائية

لم يعد شراء أو بيع مركبة في المملكة العربية السعودية يخضع للتفاوتات غير المبررة والتسعيرات الجزافية، فقد جاءت منصة “مرجع” الإلكترونية كحل ثوري لضبط سوق السيارات، موفرةً مرجعية موحدة ودقيقة للأسعار، هذه المنصة لا تخدم الأفراد فقط، بل تمثل نقلة نوعية في التعاملات المالية لجهات متعددة، إليك أهم 5 معلومات يجب أن تعرفها عن منصة “مرجع” وكيف تعمل على توحيد تسعير المركبات:

مرجعية تسعير موحدة وشاملة على المستوى الوطني

تُعد منصة “مرجع” منصة إلكترونية مرجعية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية، هدفها الأساسي هو توحيد مرجعية التسعير لقطاع السيارات.

تستفيد من هذه المرجعية جهات متعددة تشمل الجهات الحكومية وشركات التأمين والتمويل، بالإضافة إلى الأفراد الذين يسعون للحصول على أسعار استرشادية لمركباتهم.

توفير أسعار استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة

المنصة لا تقتصر على تسعير السيارات الجديدة فحسب، بل توفر أسعارًا استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة على حد سواء.

وهي بذلك تغطي شريحة واسعة من السوق وتساعد جميع المستفيدين على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا ومنطقية، بعيدًا عن المغالاة أو التقييم المنخفض.

الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

تعتمد دقة الأسعار التي تقدمها “مرجع” على أحدث التقنيات. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machine Learning) في تحليل كميات ضخمة من البيانات.

هذه التقنيات تضمن أن تكون الأسعار المعروضة متوافقة بدقة مع التغيرات المستمرة في السوق وحالة كل مركبة.

تحليل عميق للبيانات لتحديد السعر الفعلية

يكمن السر في دقة التسعير في منهجية جمع وتحليل البيانات، حيث تعمل ” منصة مرجع” على جمع بيانات المركبات من مصادر متعددة وموثوقة تشمل السجلات الحكومية. كما تحلل المنصة معلومات فعلية ومؤثرة مثل المسافة المقطوعة (العداد)، سجل الحوادث، وتاريخ الملكيات السابقة. هذه العملية الدقيقة تضمن أن السعر الاسترشادي يعكس القيمة الحقيقية للسوق والحالة الفعلية للمركبة.

سهولة الوصول عبر الرقم التسلسلي للمركبة

وفرت المنصة للمستفيدين الوصول إلى الخدمة بيسر وسرعة فائقة. يمكن للمستخدم إدخال الرقم التسلسلي للمركبة أو بياناتها الأساسية للحصول على سعر استرشادي فوري.

هذه السهولة في الاستخدام تجعل عملية التقييم سريعة وفعالة، مما يوفر الوقت والجهد على البائع والمشتري والجهات التمويلية.

منصة “مرجع” تُمثل خطوة عملاقة نحو الشفافية والاحترافية في قطاع السيارات بالمملكة، وتضع نهاية للتخمينات السابقة في عمليات البيع والشراء.