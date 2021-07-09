54 وظيفة شاغرة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة عن وجود 54 وظيفة شاغرة فى الوزارة ضمن برنامج تأهيل المتميزين وفقاً لمدة البرنامج التي تمتد إلى 18 (ثمانية عشر) شهراً.

54 وظيفة شاغرة فى وزارة النقل والخدمات اللوجستية

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية كما سبق وذكرنا عن توفير 54 (أربعة وخمسون) وظيفة شاغرة فى قطاعات الوزارة المختلفة، وبينت الوزارة أن هذه الوظائف متاحة وفقاً لمجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة.

أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من حاملى المؤهلات العليا أو الماجستير وفى مجموعة من التخصصات التي بيَنَتها الوزارة وفقاً لما سوف نذكره.

شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

أن يكون المتقدم من حَمَلَة شهادات البَكالوريوسْ أو الماجستير فى التخصصات التى حددتها الوزارة وهي كما يلي:

التخصيص والاستثمار.

القانونية.

الهندسة.

تقنية المعلومات.

المالية.

المواردة البشرية.

التسويق والاتصال المؤسسي.

المنافسات والعقود.

يجب ملاحظة أن الوزارة نوهت أن حملة البكالوريوس والماجستير يشترط ألا يكون قد مضى على تخرجهم أربع سنوات فأكثر.

كيفية التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

تبدأ الوزارة استقبال طلبات التقديم من خلال موقع التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدايةً من الثلاثاء القادم الموافق: 3 ذو الحجة 1442 هـ – 13 يوليو 2021 م ولمدة خمس (5) أيام.

يمكنك الدخول إلى الموقع بدايةً من ميعاد التقديم المُبين سابقاً وإدخال بياناتك المطلوبة وفقاً للنموذج الذى ستجده فى الموقع.