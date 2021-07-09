54 وظيفة شاغرة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

بواسطة Hossam Sharaf
54 وظيفة شاغرة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وظائف شاغرة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة عن وجود 54 وظيفة شاغرة فى الوزارة ضمن برنامج تأهيل المتميزين وفقاً لمدة البرنامج التي تمتد إلى 18 (ثمانية عشر) شهراً.

1 54 وظيفة شاغرة فى وزارة النقل والخدمات اللوجستية
2 شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة
3 كيفية التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

54 وظيفة شاغرة فى وزارة النقل والخدمات اللوجستية

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية كما سبق وذكرنا عن توفير 54 (أربعة وخمسون) وظيفة شاغرة فى قطاعات الوزارة المختلفة، وبينت الوزارة أن هذه الوظائف متاحة وفقاً لمجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة.

أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من حاملى المؤهلات العليا أو الماجستير وفى مجموعة من التخصصات التي بيَنَتها الوزارة وفقاً لما سوف نذكره.

شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

أن يكون المتقدم من حَمَلَة شهادات البَكالوريوسْ أو الماجستير فى التخصصات التى حددتها الوزارة وهي كما يلي:

  • التخصيص والاستثمار.
  • القانونية.
  • الهندسة.
  • تقنية المعلومات.
  • المالية.
  • المواردة البشرية.
  • التسويق والاتصال المؤسسي.
  • المنافسات والعقود.

يجب ملاحظة أن الوزارة نوهت أن حملة البكالوريوس والماجستير يشترط ألا يكون قد مضى على تخرجهم أربع سنوات فأكثر. 

شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة
شروط التقديم فى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة

كيفية التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

تبدأ الوزارة استقبال طلبات التقديم من خلال موقع التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدايةً من الثلاثاء القادم الموافق: 3 ذو الحجة 1442 هـ – 13 يوليو 2021 م ولمدة خمس (5) أيام.

يمكنك الدخول إلى الموقع بدايةً من ميعاد التقديم المُبين سابقاً وإدخال بياناتك المطلوبة وفقاً للنموذج الذى ستجده فى الموقع.

Hossam Sharaf

محرر ومدون لدي العديد من المواقع ومنها موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة-شعبة المحاسبة، مُحِب للتصفح علي الإنترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية.

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