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6 خطوات للتسجيل النهائي في المسار الإلكتروني والحصول على تصريح الحج لعام 1442هـ

بواسطة أحمد ياسين

أوضحت وزارة الحج والعمرة، كافة الخطوات المتعلقة بالتسجيل النهائي في المسار الإلكتروني للحج للعام الجاري 1442هـ، مؤكدة أن القبول بشكل نهائي سيعتمد على توافر الشروط والمعايير المحددة للحاج، وكذلك مدى وجود أماكن متاحة للمزيد من الحُجاج، ويمكن للمتقدم أن يتبع الخطوات التالية للتسجيل الهائي في المسار الإلكتروني للحج.

1 خطوات التسجيل النهائي للمسار الإلكتروني للحج
2 رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

خطوات التسجيل النهائي للمسار الإلكتروني للحج

ويجب على المؤهلين للحج اتباع الخطوات التالية:

  1. إرسال رسالة نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، بعدها يدخل المؤهل على البوابة الإلكترونية للمسار لتأكيد والتحقق من البيانات المسجلة.
  2. التعرف على الشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المؤهل خلال فترة الحج.
  3. يمكن للمؤهلين أن يضيفوا مرافق من المتقدمين للتسجيل.
  4. دراسة الباقات المتاحة للحج واختيار الباقة المناسبة ثم حجزها.
  5. تسديد كافة أجور الخدمات من خلال نظام سداد.
  6. وأخيرا صدور تصريح الحج واستلامه.
التسجيل النهائي للحج 1442
التسجيل النهائي للحج 1442

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

هذا وقد أكدت وزارة الحج والعمرة على أنه لا يوجد غير الرابط الرسمي الوحيد وهو https://localhaj.haj.gov.sa ، والذي يمكن من خلاله التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بحج هذا العام.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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