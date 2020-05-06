9 قرارات جديدة من الملك سلمان ومجلس الوزراء السعودي يبدأ في تنفيذها

انتهت منذ قليل فعاليات جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت عبر خدمة الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أسفرت عن الموافقة على 9 قرارات هامة وتفويض المجلس بتنفيذها، وذلك بعد الانتهاء من متابعة آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة كوفيد- 19، والاطمئنان عن أوضاع الحالات المسجلة في المملكة الصحية، والتعامل الأمثل معها وتوفير كامل الرعاية الصحية لها.

التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

وشدد مجلس الوزراء السعودي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المقدمة، ورفع مستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي، والحفاظ على الصحة العامة، مع المسح الدائم لكافة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها والعمل على عدم انتشارها، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانات لرفع العبء والمعاناة عن المواطنين والمقيمين.

9 قرارات هامة ملخص جلسة اليوم

وبعد متابعة العديد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الداخلية والخارجية، أصدر المجلس 9 قرارات هامة تتمثل في:

م القرار 1 تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين. 2 تفويض وزير الإعلام بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين البلدين. 3 تفويض وزير النقل بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. 4 الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة. 5 الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة. 6 تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم. 7 الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. 8 الموافقة على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية. 9 الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.

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