alrajhihaj.com كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1440 عبر الرابط المباشر وحكم من سبق له الحج

نتابع معكم كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج وكافة التفاصيل حول الحج الداخلي المجاني، حيث يهتم المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة كيفية التسجيل في الراجحي للحج وقد تم فتح باب التسجيل من يوم السابع من أبريل الماضي والموافق الأحد الثاني من شعبان، وقد أكدت الجهات المنظمة والمسؤولة عن حملة الراجحي للحج أن التسجيل مجاني بالكامل وقد تم التحذير من التعامل مع أي شخص يطلب أي رسوم للتسجيل، والآن نتابع معكم كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج وكافة تفاصيل حج الداخل.

كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440

أعلنت حملة الراجحي علي حسابها الرسمي علي تويتر عن خطوات التسجيل في الراجحي 1440والذي يتم إلكترونيا، كما تم التوضيح عن وسائل التواصل مع منسقي الحملة على النحو التالي:

الدخول علي رابط تسجيل جملة الراجحي

اختيار المدينة التابع لها

وستظهر لك مواعيد ارقام منسقي الحملة

كما يمكنكم الاستعلام عن الراجحي عبر الاتصال هاتفيا علي 920027768 أو ارسال رسالة علي الفاكس من نفس الرقم أو ارسال ايميل إلكتروني علي [email protected]

قامت حملة الراجحي للحج بتوفير العديد من الوسائل للتواصل معهم وذلك للتسهيل على المواطنين حتى يتمكنون من الاستفادة الكبرى من الخدمات التى توفرها الحملة بكل سهولة.

هل يمكن التسجيل في جملة الراجحي لمن سبق له الحج

قام الحساب الرسمي لحملة الراجحي بالرد علي استفسارات بخصوص من سبق له الحج فى حالة كان محرم لنساء او لا يوجد غيرة محرم، مؤكدا أنه لا يتم التسجيل لمن سبق له الحج حتي وإن كان محرم ولا يوجد غيره.