“تابع” شروط التقديم على وظائف نيوم لخريجي الثانوية العامة المتميزين 2019

يمكن الآن التقديم علي وظائف نيوم NEOM لحملة الثانوية العامة لكل من الرجال والنساء، بعد أن تم الإعلان عن بدء التقديم في برامج الابتعاث لعام 2019 لمشروع نيوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، حيث يتم في هذا المشروع أخذ الكفاءات والمتعلمين من المجتمع المحلي للعمل في وظائف نيوم، وهذا يكون ضمن رؤية خاصة بالمملكة العربية السعودية من أجل تنمية الخبرات المعرفية والخبرات العلمية الخاصة بالمتقدم، هذا وقد تم اقتراح هذا العمل فقط لخريجي الثانوية العامة المتميزين والمتفوقين من الإناث والذكور وهذا يكون في مدينة حقل، ومنطقة نيوم، ومدينة ضباء ، تابع في السطور القادمة للتعرف على شروط التقديم على وظائف نيوم.

شروط التقديم على وظائف نيوم

تفتح أبواب التقديم للوظائف في نيوم من يوم 16 يوليو 2019 وحتى 16 أغسطس 2019، ويتم التقديم عبر موقع نيوم الإلكتروني وتسجيل البينات، وتأتي شروط التقديم فيما يلي: