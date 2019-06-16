القصة الكاملة حول حكم المحكمة الفرنسية ضد بى ان سبورت وعرب سات

منذ ايام قليلة قامت اللجنه القانونية للمجموعة الاعلامية بى ان سبورت، برفع قضية على المسئولين بالقمر الصناعى عرب سات، وذلك بعد تورطه فى تمكين قرصنه بى ان سبورت، تحت مظله مجموعة قنوات تدعى بى اوت كيو، وقالت القانونية ان المحكمة الفرنسية قد اصدرت الحكم ضد عرب سات، وأنه سوف يتم فرض عقوبات قاسية على مجموعة عرب سات والتى تأخد من الممملكة العربية السعودية مقرًا لها .

وفي سياق متصل ردت مجموعة عرب سات بأنها تحترم القانون والقضاء الفرنسى وأنها لا تقبل بأى اتهامات وادعائات من مجموعة بي ان القطرية، موضحه بأن الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية قد برئ ذمة عرب سات وأنها ليست شريكه فى جريمة القرصنه التى تتحدث عنها مجموعة بي ان الاعلاميه.

ويذكر أن هناك قناه بي اوت كيو، قد بدأت فى الظهور منذ عامين تقريبا وانتشرت بشكل كبير فى وقت بداية منافسات كأس العالم الاخيرة، والتى تم اقامتها فى روسيا العام الماضى، واتخذت تلك القنوات طرق عديدة لبث المباريات على ترددات عرب سات وكانت موجهة للخليج فى ظل أن البطولة كانت حصريًأ لمجموعة بى ان سبورت.

وبعد انتشار بي اوت كيو، بدأت بي ان سبورت بنشر تحذيرات لممتلكى تلك القنوات ولكن المشكلة لم تنحل بل ذادت وأصبحت مجموعة بي اوت كيو تنتشر بشكل سريع فى الوطن العربى وتذيع مباريات الدوريات الكبرى، مثل الدورى الانجليزى الممتاز، والدورى الاسبانى، ودورى ابطال اوربا، وأعلنت عن اذاعتها لمبارايات كأس الامم الافريقية والتى ستقام فى مصر هذا العام، وبأسعار رخيصة جدا مقارنه لأسعار اشتراكات بي ان سبورت وتبث عبر شبكة عرب سات فقط عكس بى ان التى تتأخذ انتشار على النايل سات وعرب سات وسهيل سات.