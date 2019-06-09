موقع حساب المواطن الرسمي مواعيد صرف ونزول الدعم وتحديث البيانات والتسجيل ca-gov-sa

خدمات موقع حساب المواطن الرسمي للمستفيدين، منها حاسبة حساب المواطن لقيمة الاستحقاق التقديرية، ومواعيد صرف ونزول حساب المواطن في الحساب البنكي، وتسجيل حساب المواطن الجديد وتحديث البيانات لحسابات المستفيدين لاستمرار الحصول على الدعم ca-gov-sa ، خاصة في حالة تغيير يطرأ على قيمة الدخل الشهري، أو أعمار أفراد الأسرة، والتي تدخل ضمن معايير الأهلية والاستحقاق الرسمية، وتصدر على إثرها نتائج الأهلية وقيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية.

اليوم 10 يونيو 2019 سيتم صرف الدفعة 19 من بدلات حساب المواطن، ووفق مواعيد صرف حساب المواطن فقد تقرر إيداع مبالغ الاستحقاق في الحسابات البنكية للمستفيدين يوم الاثنين 10 يونيو 2019، وهو نفس موقع وقف تسجيل حساب المواطن للدفعة 20 عن شهر يوليو 2019، ومن خلال موقع حساب المواطن الرسمي يتم تسجيل الدخول على حساب المستفيد ثم اختيار خدمة حسابة حساب المواطن التقديرية والاستعلام عن قيمة الدعم المستحق التقديري، ومقارنته مع مبلغ الاستحقاق الرسمي المنتظر إيداعه خلال الساعات المقبلة.

دخول موقع حساب المواطن الرسمي

سجل دخولك على موقع حساب المواطن الرسمي الآن استفد من الخدمات التي يوفرها البرنامج، وفي حالة وجود اختلاف بين القيمة التقديرية للدعم وفق نتائج حسابة حساب المواطن التقديرية ضمن خدمة استعلام حساب المواطن، والمبلغ الذي تم إيداعه في حسابك البنكي، ترقب تفعيل خاصة تقديم اعتراض حساب المواطن بعد مرور 5 أيام من تاريخ وموعد صرف الدعم، كما يمكنك تقديم شكوى على وجود بيانات خاطئة أو على نتائج عدم الأهلية أو الاستحقاق، ولزيارة الموقع ادخل على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن باسم المستخدم وكلمة المرور.

تواصل حساب المواطن ca-gov-sa

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن تم تلخيصها في الصورة المرفقة، والتي تشمل مركز الاتصال الموحد والذي يعمل من الأحد إلى الخميس، أو الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، أو التواصل من خلال مواقع الدعم الفني .

مواعيد صرف حساب المواطن ونزول الدعم

المواعيد الرسمية الخاصة بإيداع الدعم هي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد تتغير مواعيد صرف حساب المواطن ونزول الدعم وفق مواعيد العطلات أو الإجازات الرسمية عبر تقديم موعد الصرف أو تأخيره بمدة 24 ساعة، ويصدر عن البرنامج بيان في هذا الشأن حال حدوثه.