“هنا” استكمال اجراءات المرشحين لوظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

ينتظر جموع المتقديمن لوظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسماء المرشحين للواظائف التي وضعتها الوزارة بعد أن التقديم للوظائف، نتابع معكم للتعرف على أسماء المرشحين فور الإعلان عنهم، ومن الجدير بالذكر أنه قد وضعت وكالة الوزارة للثروة المعدنية برنامجاً تدريبياً بعنوان “دورة مهارات التواصل الفعال” في يوم يوم الخميس الموافق 15 ذي القعدة 1440 هـ وهذه الدورة تأتي من ضمن برامج بناء القدرات لأفراد منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقاموا بإحضار المدربة وفاء محمد العريبي اخصائية القدرات بمكتب تحقيق الرؤية بتقديم جيد عن هذه البرامج للأشخاص الحاضرين من الوكالة وقامت المدربة وفاء بشرح مفصل عن مفهوم التواصل الفعال واهميته والعناصر الايجابية التي تساهم في تحقيقه، وقامت في النهاية بتسليم شهادات شكر لحاضري البرامج.

وزارة الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية

قام سعادة وكيل الوزارة المهندس المكلف احمد بن محمد فقيه وكيل الوزارة للثروة المعدنية في صباح يوم الاربعاء الموافق 14 من ذي القعدة لعام 1440 هجرياً بعقد اجتماعاً مع رئيس اللجنة الوطنية للتعدين ” الاستاذ سليمان العثيم”

حيث تم عقد الاجتماع في حضور فريق العمل من الجانبين، وقاموا في هذا الاجتماع ببحث محاور التعاون والتنسيق يما يخدم قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.

كما فتحت الوزارة باب التوظيف لعدد 104 وظيفة إدارية للرجال والنساء في يوم 11 من ذي القعدة، لخريجي المعاهد والمؤهلات المتوسطة، ولحاملي الدبلومات بعد الجامعات، ولحاملي الماجيستير، وقد تم فتح أبواب التقديم حتى يوم الخميس 15 ذي القعدة.

هذا وقد أعلنت الوزارة ترشيح 6 من الرجال، و4 من النساء للوظائف الإدارية، وقد اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف الإدارية، كما أكدت الوزارة وشددت على ضرورة استكمال المرشحين اجراءات الكشف الطبي.

ومن المقرر أن آخر يوم للانتهاء من الكشف الطبي يكون اليوم الخميس الموافق 22 من ذي القعدة 1440 هـ، كما صرحت الوزارة بأنه من لم يستكمل إجراءات الترشيح حتى هذا اليوم، فسوف تعتبره الوزارة عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

مهام وواجبات وزارة الطاقة