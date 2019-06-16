جدارة 1440 – وزارة النقل تعلن عن 127 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

اعلنت وزارة النقل السعودية عن توفر وظائف شاغرة عبر موقع جدارة للمواطنين من الدرجة الرابعة وحتى الثامنة من الرجال والنساء، حيث بلغت عدد الوظائف التي تم الاعلان عنها 127 وظيفة بمختلف التخصصات، حيث يتم التقدم علي الوظائف من خلال البوابة الإلكترونية، ونعلن لكم خلال المقال عن الشروط التي يجب توفرها للتقدم ورابط التسجيل في الوظائف التي اعلنتها الحكومة السعودية.

جدارة 1440 – وظائف وزارة النقل

واعلنت وزارة النقل عن عدد وظائف الرجال والتي تبلغ 23 وظيفة لمن هم بالمرتبة الرابعة و31 وظيفة لم في المرتبة الخامسة و15 وظيفة للمرتبة السادسة و39 وظيفة للمرتبة السابعة و3 وظائف بالمرتبة الثامنة، اما النساء فتم طرح وظيفة واحدة بالمرتبة الخامسة و11 وظيفة بالمرتبة السادسة واربعة وظائف في المرتبة السابعة.

واعلنت الوزارة في مختلف التخصصات حسب كل مرتبة حيث جاءت وظائف الرجال في التخصصات:

مراقب أمن وسلامة

مساعد سائق معدات ثقيلة

سائق معدات ثقيلة

فني دعم مساعد

مساح

مراقب انشاءات

مراقب طرق

باحث قانوني مساعد

محقق قانوني مساعد

مفتش إداري مساعد

محاسب مساعد

مهندس مدني مساعد

باحث قانوني

اما وظائف النساء فهي من المرتبة من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة السابعة في تلك التخصصات:

أمين وثائق

مفتش إداري مساعد

باحث عمليات موارد بشرية

باحث تطوير موارد بشرية مساعد

مأمور مشتريات

مدقق مناقصات

مساعد إداري

محلل نظم

رابط التقديم في وظائف الرجال والنساء

واعلن المسؤولين بوزارة النقل بأن التقدم في الوظائف يكون من خلال البوابة الإلكترونية لجدارة حيث يتم الدخول عليها وتسجيل البيانات التي يتطلبها الموقع مثل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم و الجنس ورمز التحقق الظاهر على الشاشة ويتم الدخول التقدم على الوظيفة على حسب التخصص، حيث يبدأ تلقي الطلبات اليوم الأحد الموافق 1440/10/13هـ على ان ينتهي يوم الخميس الموافق 1440/10/17هـ في الساعة 12:00 مسا.

ويمكن لجميع الخريجين والخريجات بالتقدم على الوظائف التي تم الاعلان عنها، وذلك يشمل خريجي البكالوريوس والدبلومات العليا والماجستير بعد الدرجة الجامعية بالاضافة إلى خريجي المعاهد التخصصية و الدبلومات المتوسطة وما يعادلها.

وتقوم بوابة جدارة الالكترونية بالاعلان عن العديد من الوظائف للمواطنين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية مثل الوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف التي تخص المواطنين من الجنسين وفي العديد من التخصصات التي تحتاج اليها المملكة ضمن رؤية 2030.