“Gold price Saudi Arabia ” تعرف على سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 مقابل الريال السعودي

نتلبع معكم آخر التحديثات الخاصة بسعر معدن الذهب في المملكة العربية السعودية ، وذلك داخل السوق المحلي، حيث يعتبر الذهب من المعادن ذات القيمة المرتفعة والتي تسخدم كأحد أهم أدوات الزينة للنساء، وذلك ما جعلهم يهتمون بأسعار الذهب واختلاف أسعاره من يوم لآخر، ومن خلال تلك المقالة ، سوف نقوم بعرض آخر أسعار معدن الذهب اليوم الجمعة 21 يوينو 2019 في محلات الصاغة السعودية.

والجدير بالذكر أن الذهب أصبح الآن مرتبطاً بعوامل كثيرة ومن أهمها اقتصاد الدولة، فهو يتآثر بصفه مباشرة باقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن أهم العوامل أيضاً التى تؤثر في سعر الذهب هو سعر الدولار الأمريكي ، فسعر الذهب مرتبط ارتباطاً شديداً بسعر العملة الخضراء في الدولة.

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من خلال السطور القادمة سوف نعرض أسعار جرام الذهب تبعاً لإقتصاد المملكة، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من الأخبار ، والآن دعونا نعرض على حضراتكم الجداول الخاصة بأسعار الذهب في المملكة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 21-6-2019

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 166.70 ريال $44.45 سعر الذهب عيار 22 152.81 ريال $40.75 سعر الذهب عيار 21 145.86 ريال $38.90 سعر الذهب عيار 18 125.02 ريال $33.34 سعر الذهب عيار 14 97.24 ريال $25.93 سعر الذهب عيار 12 83.35 ريال $22.23 سعر أوقية الذهب 5,184 ريال $1,383 سعر جنيه الذهب 1,167 ريال $311.18 يعر كيلو الذهب 166,696 ريال $ 44.45