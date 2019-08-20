iqama | الاستعلام عن الإقامة برقم الاقامة عبر منصة أبشر الجوازات وزاة الداخلية السعودية absher.sa

الاستعلام عن الإقامة برقم الاقامة عبر أبشر الجوازات وزارة الداخلية absher.sa، تعد من عمليات البحث المتكررة بين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأصحاب العمل الذين لديهم عمالة وافدة تجنبًا من الوقوع في فخ الغرامات، ولكي توفر أرض الحرمين الجهد على وافديها والمقيمين بها أتاحت لهم خدمة الاستعلام عن إقامة عامل برقم الاقامة، بهدف تيسير الخدمات لهم الكترونيًا دون حاجة للذهاب لمقر المصلحة المختصة لمعرفتها، وخلال السطور التالية نقدم لكم رابط الاستعلام عن الإقامة برقم الاقامة عبر منصة أبشر وخطوات الاستعلام الالكتروني.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة

تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا لتخفيف حجم العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل كافة الخدمات لدى الوافدين وإنجازها إلكترونيًا بطريقة سريعة دون الذهاب للمصالح الحكومية أو الخوض في الأعمال الروتينية، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إتاحة الاستعلام عن صلاحية الاقامة وموعد انتهاء الإقامة عبر موقع أبشر absher.sa، وتهدف المملكة العربية السعودية من مثل هذه الخدمات مواكبة التطور التكنولوجي ضمن رؤية 2030.

كما تُمكن خدمة الاستعلام عن انتهاء الإقامة للوافد وزارة العمل السعودية، من إلقاء القبض على أي مواطن متواجد بأراضيها لا يمتلك أوراق الاقامة أو انتهاء صلاحيتها، لذا يتوجب على الوافدون الاستعلام عن صلاحية الاقامة بشكل متكرر ومستمر حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

أبشر الجوازات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن إقامة برقم الاقامة من خلال منصة أبشر الجوازات absher.sa، التابعة لوزارة الداخلية السعودية.