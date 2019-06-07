تسجيل جود الإسكان joodeskan والتعرف على الفئات المستفيدة ومسارات المساهمة والدعم

موقع تسجيل جود الإسكان والتي تعد واحدة من برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تتبنى منهج وهدف من شأنه جمع المساهمات الخيرية وتفعيلها في مجال السكن للأسر الأسد احتياجاً، عبر عدة مسارات منها دعم الإيجار، أو دعم توفير المسكن، أو المساهمة العامة أو الدعم العيني من خلال خدمات منصة جود الإسكان، وذلك بعد التعرف على الحالات المستفيدة التي ينطبق عليها شروط وضوابط الاستحقاق، وتوفر المنصة ألية مرنة لجمع المساهمات الكلية أو الجزئية، وإطلاع المساهم على الحالات المطلوب مساعدتها وعمل الفرز لتلك الحالات لاختيار الحالة وتحديد مبلغ المساهمة أو الدعم.

منصة جود الإسكان الإلكترونية تعمل في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، لتفيل توجهات القيادة الرشيدة نحو تقديم الدعم للأسر المستحقة للدعم، عبر تسهيل وتمكين أفراد ومنظمات المجتمع لمد يد العون للأسر المحتاجة بكل دقة واحترافية في مسارات العمل، بما يضمن وصول المساهمات الخيرية في مجال الإسكان للمستفيدين المستحقين، عبر توفير اختيارات متنوعة لطرق المساهمة في تقديم الخير، والتي قد تشمل الدعم النقدي للإيجار ومشاريع البناء، أو سداد فواتير الكهرباء والماء، أو تقدم دعم عيني عبر توفير الوحدات السكنية ومواد البناء والأثاث المنزلي، والمزيد من خلال رابط تسجيل جود الإسكان للتعرف على تلك المسارات بالتفاصيل.

رابط تسجيل جود الإسكان 1440

انطلاق منصة جود الإسكان جاء ليدشن جسراً من التواصل بين المساهمين من أفراد ومنظمات المجتمع من جهة، والأسر الأشد حاجة من جهة أخرى، وبالتالي تحقيق مبدا التكاتف والتكافل بين أبناء الوطني المعطاء، وللتعرف على كيفية الاستفادة من تلك المنصة، ومن هم المستفيدين، ومسارات المساهمة والإطلاع على الحالات المستحقة للحصول على الدعم سواء كان كلي أو جزئي عيني أو نقدي، يجب التسجيل في منصة جود الإسكان وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

مسارات المساهمة في جود الإسكان

من بين المسارات التي تدعمها منصة جود مسار دعم الإسكان، مسار دعم الإيجار، ومسار المساهمة العامة والمزيد من التفاصيل الخاصة بهم من الصورة المبينة.

معايير الاستحقاق، وبحث من هم المستحقين وكل ما يخص خصائص المنصة سنوضحه بما سنرفقه من بيانات أخرى حول كيفية الاستفادة.