kkmar.gov.sa رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوي 1445 وشروط التقديم والمستندات المطلوبة

ساعات قليلة على غلق رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوي للعام الدراسي الجديد 1445، بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على القبول والتسجيل، غلق رابط التسجيل يوم الأحد 16 يوليو لخريجي الشهادة الثانوية نظام مقررات تخصص علوم طبيعية، وحددت الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل بالكلية، وقالت أن التسجيل مفتوح للطلاب عبر موقع التسجيل بالكلية حتى الموعد المحدد، وشددت على الطلاب التدقيق في كافة البيانات التي يتم تسجيلها والمستندات التي ترفع يشترط أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية، وفيما يلي الشروط وخطوات التسجيل الإلكتروني.

شرود التقديم بالكلية

يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. يستثنى من شرط النشأ من نشأ خارج الوطن مع والديه أثناء خدمتهما للوطن. يشترط حسن السير والسلوك ولا يكون قد تم الحكم عليه في أي قضايا مخلة. الحصول على الشهادة الثانوية العامة مقررات تخصص علوم طبيعية. في حال |أن الشهادة من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم. اجتياز كافة المقابلات والاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية. السن عند التسجيل لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام والطول لا يقل عن 165سم والوزن عن 52 كجم. معدل النجاح لا يقل عن 80% ونظام الدراسة انتظام نهاري. معدل النجاح في الأختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة لا يقل عن 60%. أن يؤدي أختبار كفاية اللغة الإنجليزية الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوي 1445

الدخول على رابط التسجيل kkmar.gov.sa .

. من الصفحة الرئيسية تسجيل بيانات الدخول.

سوف تظهر لك قائمة بالشروط العامة والاحكام يجب قراءتها جيداً والموافقة عليها.

تحديد التسجيل للثانوي العام من ألاختيارات المتاحة.

سوف تنقل إلي صفحة مطلوب تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية قم بالتسجيل.

أرفع المستندات المطلوبة وارسل الطلب وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة.

موعد التسجيل لخريجي الثانوية العامة

المستندات التي يجب رفعها مع الطلب