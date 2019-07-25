رابط مباشر | قياس تسجيل دخول وفتح باب تسجيل اختبارات القدرات

نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول تسجيل القدرات، ودخول موقع قياس، وموعد وتسجيل اختبار القدرات العامة في المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث نرصد كل جديد من أخبار المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، والذي أعلن مؤخراً عن فتح باب تسجيل الاختبارات قدرات لكل من الذكور والإناث منها، ومنها الاختبار الورقي والمحوسبة واختبارات القياس، ويتولى المركز الوطني للقياس إعداد مجموعة من الاختبارات.

قياس تسجيل دخول

قامت مؤسسات التعليم العالي والقطاعات العسكرية بوضع شروط للقبول فيها وهي “اختبار القدرات العامة” ويستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ، وقام مدير العلاقات والإعلام والاتصال في قياس بتوضيح أن هذا الاختبار يقوم بقياس القدرة التحليلية والاستدلالية عند المتقدمين للاختبار، وحل المسائل المبنية علي مفاهيم الرياضة الأساسية والقدرة علي إدراك العلاقات المنطقية والقدرة علي الاستنتاج والقياس.

اختبارات قياس

اختبار القدرات العامة (باللغة العربية واللغة الانجليزية).

مقياس اختيار المحققين والادعاء العام.

اختبار القدرات العامة للجامعيين.

اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها.

اختبار كفايات المعلمين والمعلمات الجدد.

هذا ويمكن للخرجين والخريجات تسجيل الدخول في قياس اختبار القدرة المعرفية خلال المواعيد المحددة،ويمكنهم الدخول علي الرابط الخاص ببوابة قياس الإلكترونية، وإدخال البيانات صحيحة من الاسم المستخدم، ورقم السجل المدني الخاص به ورقم المرور.