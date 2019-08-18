“mcs.gov.sa” رابط “جدارة” طريقة التقديم في وظائف الدفاع المدني 1441 هـ

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن عدد من الوظائف الإدارية ويتم التقديم من خلال رابط جدارة لشغل تلك الوظائف، وأما عن موعد تقديم وظائف الدفاع المدني في جدارة فيبدأ من 17 /12/ 1440هـ، وينتهي حتى 20 / 12 / 1440هـ، ويستمر التقديم لمدة 24 ساعة، وبالتالي سوف نوضح لكم آلية التقديم في “جدارة” وكذلك الشروط والفئات المستهدفة من وظائف الدفاع المدني التي تم الإعلان عنها، وسوف يتم الإعلان عن المرشحين للوظائف عبر الموقع الرسمي للدفاع المدني.

وظائف الدفاع المدني 1441

من خلال جدارة يمكنكم التقديم في فرص العمل التي يتيحها الدفاع المدني واليكم التخصصات المطلوبة.

شروط وظائف الدفاع المدني عبر جدارة

كما أن هناك بعض الشروط للتقديم في الوظائف عبر جدارة و نوضحها كما يلي:

أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات والحصول على مؤهل عالي فما أعلى.

الحصول على درجة المعادلة لمن حصلوا على المؤهل الدراسي خارج السعودية.

أولوية الاختيار للمؤهلات الغير تربوية.

اختبار القدرة المعرفية للرجال فوق المرتبة السادسة والسابعة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم في جدارة

يمكنكم الآن الدخول على رابط جدارة “eservices.mcs.gov.sa” وتسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة السر ورمز التحقق او انشاء تسجيل جديد، ويرجى التأكد من صحة البيانات المسجلة ومن ثم التقديم، مع تحديد الرغبة في الوظيفة من خلال التأشير على المربع الخاص بها، ويقوم المتقدم باختيار الوظيفة على موقع جدارة من خلال الوظائف المتاحة ومن ثم الحفظ وتقديم الطلب.