mlsd.gov.sa كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 برقم السجل شروط الدعم وقيمته حسب عدد الأفراد والرتب الشهري

تتابعون كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 برقم السجل المدني، وذلك عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتخص المستحقات المالية الفئات المستحقة للدعم من الأسر المتوسطة والفقيرة، والهدف من صرف المساعدات المقطوعة هو توفير حياة كريمة للمستفيدين لكن بشرط أن يكونوا مستوفين للشروط، وبرنامج المساعدات المقطوعة يتم توفيره من منظومة التكافل الاجتماعي للمواطنين فى المملكة العربية السعودية، وقد تم وضع بعض الشروط لاستحقاق الدعم النقدي، وحاليا بلغ عدد المستفيدين حوالي 14 مليون مواطن سعودي وذلك تحت اسم “حساب المواطن”، ويبحث المستفيدين شهريا عن متى تنزل المقطوعه 1440 برقم الهوية ورقم السجل، وسنتابع معكم كافة التفاصيل حول الرابط والاستعلام وموعد نزول الضمان.
الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 برقم السجل
- الدخول علي موقع الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 “موقع وزارة العمل”
- إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم
- المتابعة واختيار الخدمة المطلوبة
- إدخال الكود المرئي المكون من 5 ارقام
- النقر علي “عرض”
يمكنكم أيضا الاستعلام عن مقطوعة عبر الاتصال بالرقم الخاص الاستعلام الهاتفي 800122777
الفئات المستحقة لدعم مقطوعة الضمان الاجتماعي
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الشروط والمعايير للحصول علي دعم المساعدات المقطوعة، وقد كانت شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي كالتالي:
- الأسر محدودة الدخل
- للأرامل والمطلقات “السعوديات”
- الأيتام من أب سعودي
- اسر الغائب أو المفقود
- الأسر التي هجرها الأب
- أسر الأب المسجون
- المواطنين ذوي العجز المؤقت
شروط استحقاق برنامج المساعدات المقطوعة
إذا كنت من المستحقين لشروط دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي فيجب أن تتوافر بعض الشروط حتي تتمكن من الحصول علي الدعم النقدي من برنامج المساعدات المقطوعة، وقد أوضحت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أنه لم يتم تحديد موعد لمنح المساعدات، وحددت شروط الضمان الاجتماعي وهي:
- يتم منح الدعم المالي للأسر الأشد حاجة للدعم
- يجب أن يكون المتقدم غير مقيد في معاش الضمان الاجتماعي
- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة
- ألا يكون هناك أي سجلات تجارية للمتقدم
- أن يكون المتقدم من الأسر محدودي الدخل
- يمكن أن يتم تقديم الدعم المالي في حالة عدم وجود مهنة للعمل
مقدار المساعدات المقطوعة
يتم تقديم دعم الضمان الاجتماعي من وزارة العمل حسب حاجة الأسرة، ويتم منها للأسر السعودية فقط، ومقدار الدعم يتراوح ما بين 10400 ريال سعودي كحد أدنى، وبين 30000 ريال سعودي كحد أقصى.
قيمة المساعدات المقطوعة حسب دخل الفرد
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10400
|2000
|2
|11800
|2405
|3
|13200
|2810
|4
|14600
|3215
|5
|16000
|3620
|6
|17400
|4025
|7
|18800
|4430
|8
|20200
|4835
|9
|21600
|5240
|10
|22000
|5646
|11
|24400
|6050
|12
|25800
|6455
|13
|27200
|6860
|14
|28600
|7265
|15
|30000
|7670
الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة 1440
يمكن الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة عبر الاتصال علي رقم 8001222777 وإدخال رقم الهوية واتباع التالي:
- اضغط على رقم 1 للاستعلام.
- سيتم ارسال رسالة لك برقم الطلب يجب الاحتفاظ به لحين استخدامه.
- الدخول على رابط.
- اكتب رقم الطلب المحتفظ به.
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