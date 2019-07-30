new jops “حصري” تعرف على رابط التقديم في وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة (للرجال و النساء) وموعد التقديم وشروط التقديم “now “

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال، عن إعلان وظائف شاغرة عددها (109) وظيفة (للرجال والنساء)، أعلنت عنها أمانة منطقة المدينة المنورة، لحملة الثانوية العامة والبكالوريوس، في عدداً من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، وسنقدم لكم في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالإعلان.

وأوضحت الأمانة أن الوظائف المتاحة للرجال والنساء وفق المسميات التالية.

تعرف على وظائف المستخدمين وبند الأجور بالإعلان

اسم الوظيفة العدد المطلوب العنصر مراسل مكتبي 12 رجال مراقب 20 رجال موظف قياس 5 رجال مشغل الآلات المكتبية 15 (رجال ، نساء) مراقب 10 نساء مغسل موتى 6 رجال مغسل موتى 4 نساء

تعرف على الوظائف الهندسية في أمانة منطقة المدينة المنورة

مهندس مدني مساعد عدد (17) وظائف.

مهندس معماري مساعد عدد( 5) وظائف.

مهندس تخطيط مساعد عدد الوظائف (8) وظائف.

مهندس تنسيق مواقع مساعد عدد الوظائف (2) وظيفة.

عدد واحد مهندس مساحة مساعد.

عدد إثنين مهندس زراعي مساعد.

عدد إثنين مهندس كهربائي مساعد.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة. أن يكون المتقدم لائقاً صحياً. أن يكون حسن السير والسلوك. الأفضلية لمن له خبرة سابقة. أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بحد شرعي. اجتياز الاختبارات التجريبية والمقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم على وظائف المستخدمين قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية (ساعد)

موعد التقديم على وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة

سيكون التقديم متاحاً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة التالي أعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 27/11/1440 هجري حتي يوم 29/11/1440 هجري الموافق 30/7/2019 حتي 1/8/2019 ونتمنى التوفيق للجميع.