noor.moe.gov.sa نظام نور تسجيل روضات الأطفال 1440-1441 والفئات العمرية المستحقة للتسجيل وبرامج التدخل المبكر

نتابع معكم كافة تفاصيل نظام نور تسجيل روضات الأطفال 1441 وكيفية التسجيل عبر الموقع الرسمي، وقد أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه يجب التسجيل بالمرحلة الابتدائية بشرط أن يكون الطفل قد التحق بأحد الروضات الرسمية التابعة للدولة، أو من خلال نظام نور، ولذا يقوم العديد من الأباء والامهات بالبحث عن شروط تسجيل نظام نور رياض الاطفال وكافة التفاصيل التي تم إعلانها رسميا حول تسجيل نور لروضات الأطفال الحكومية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

نظام نور تسجيل روضات الأطفال 1441

زاد البحث عن نظام نور تسجيل روضات الأطفال 1441، وذلك بسبب أهمية التسجيل في رياض الاطفال بسبب اشتراط التعليم السعودي أن يكون الطالب المتقدم للمرحلة الابتدائية بالصف الأول أن يكون حاصل علي توصية صادرة من الروضة حول أنه مستعد للالتحاق بالمدرسة ويكون قضى ما لا يقل عن سنة دراسية كاملة في إحدى الروضات التابعة للدولة، وإليكم بعض الملاحظات حول نظام نور تسجيل رياض الاطفال

يبدأ تسجيل روضات الأطفال لكل عام دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه، ويتم غلق باب التسجيل بعد غلق الشواغر المتاحة في رياض الاطفال، وتكون أولوية التسجيل في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني لأطفال الموظفات السعوديات، ثم يفتح بعد ذلك لبقية الأطفال.

يتم غلق باب تسجيل نظام نور رياض الاطفال مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني

يتم غلق باب التسجيل في برامج التدخل المبكر بعد شهر من بداية الفصل الدراسي الأول.

يتم تسجيل نظام نور رياض الاطفال عبر ا لرابط الرسمي

الفئات العمرية المستحقة لنظام نور

المستوي الأول من أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 4 سنوات بعد المستوي الثاني من أكمل 4 سنوت ولم يبلغ 5 سنوات بعد المستوي الثالث من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات

يجب ألا يزيد عمر الطفل المتقدم عن ست سنوات للقبول في برامج التدخل المبكر للروضات.

الأوراق المطلوبة في تسجيل نظام نور رياض الاطفال