“Now”.. طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع 1440 وأسعار تذاكر الرحلات من مكة إلى المدينة في موسم الحج عبر موقع www.hhr.sa

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إزداد البحث عليها بشكل لافت، خاصة بعدما انطلقت أمس الخميس، أولى رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورة؛ وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية استعداداتها القصوى لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حيث انطلق قطار الحرمين السريع بـ 170 حاجًا من جنسيات مختلف، متجهًا نحو محطة مكة المكرمة، وأتاحت الوزارة للحجاج إمكانية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونيًا عبر موقع hhr.sa، وذلك بهدف التسهيل عليهم، وأوضحت لهم من خلال الموقع أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع لجميع المحطات بدءًا من مكة المكرمة وحتى المدينة المنورة.

كما يرغب الكثير من حجاج بيت الله الحرام معرفة مواعيد قطار الحرمين السريع، وطريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع أون لاين لجميع المحطات المتاحة بالمملكة العربية السعودية، وهذا ما نستعرضه لكم خلال السطور التالية عبر موقعنا “كلمة دوت أورج”.

قطار الحرمين السريع 1440

يعتبر قطار الحرمين السريع وسيلة آمنة وسريعة لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين؛ لتجهيزها وفق أحدث المواصفات العالمية، وبسبب زيادة الإقبال عليه وخاصة خلال موسم الحج؛ أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لـ 80 رحلة على مدار أيام الأسبوع من أجل التسهيل على أفواج ضيوف الرحمن في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بجانب ذلك فإن قطار الحرمين السريع يتكون 13 عربة، ويحتوي على 417 مقعدًا، فيما يبلغ عدد القطارات 35 قطارًا يعملون على مدار اليوم بشكل مزدوج.

قطار الحرمين السريع يعد واحدًا من أسرع 10 قطارات في العالم، ووفقًا لآخر الإحصائيات فإنه ينقل حوالي 60 مليون راكبًا خلال عام واحد، فهو يعد من أبرز المشروعات التنموية المتطورة بالمملكة العربية السعودية، وجاء إنشاؤه في الأساس للتسهيل على الحجاج والمعتمرين وتخفيف حدة التكدس المروري بشوارع المملكة.

مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع

أوضحت إدارة قطار الحرمين السريع أن مواعيد الرحلات خلال موسم الحج 1440 تنقسم إلى جدولين، الأول: بدأ منذ يوم 28 يوليو الماضي ويستمر حتى يوم 10 أغسطس الجاري، والجدول الثاني لرحلات موسم الحج، يبدأ خلال يو 12 أغسطس الجاري وينتهي في يوم 17 من نفس الشهر.

ويمكنكم من خلال الصور التالية التعرف بشكل تفصيلي عن مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع بجميع محطات المملكة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1440

وجاءت أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع التي أعلنها الموقع، بعد انتهاء الفترة الترويجية خلال موسم الحج 1440؛ وأعلنت إدارة قطار الحرمين أسعار التذاكر كما هو موضح بالصورة:

حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

يمكن الآن لحجاج بيت الله الحرام حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونيا من خلال موقع “قطار الحرمين السريع“، حيث يتيح الموقع تسهيلات هائلة على مستخدميه، لإمكانية التنقل بسهولة بين المدينتين المقدستين بسرعة فائقة حيث يبلغ طول الشبكة الكهربائية المزدوجة بين مكة والمدينة حوالي 450 كيلو مترًا، فيما يمر القطار بـ 5 محطات بأنحاء المملكة.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع