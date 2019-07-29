Qiyas || تابعوا معنا التسجيل في اختبارات القدرات العامة ” قدرات قياس” 1440 ھ

نتابع معكم أعزاءنا القراء أخر الأخبار المتعلقة باختبارات القدرات العامة والمعروفة باسم “قدرات قياس” والتي من خلالها يمكن الالتحاق بالكليات السعودية فيعتمد عليها الطالب السعودي في المقام الأول، فيتم عمل اختبارات لقياس أداء تصيلي وقياس القدرات والمواهب، ومن المنتظر أن يتم تقديم النتائج مع مصوغات التقديم للجامعات السعودية.

رابط قياس 1440″قدرات” :

أولاً، يقوم الطالب بالدخول عب ر هذا الرابط وهو رابط “قياس”، وذلك ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائج تحصيلي.

وهو رابط “قياس”، وذلك ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائج تحصيلي. ثانياً، يتم تسجيل البيانات لخوض اختبارات القدرات الثانوية العامة وذلك للراغبين في الالتحاق بالكليات داخل المملكة السعودية .

. ثالثاً، هذا ويتوجب على الطالب اختبار قدرات الطالب المعرفية أو الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال على رقم قياس الموحد وهو 920033555.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس 1440 :