“Qiyas” رابط تسجيل اختبار قدرات قياس 1441 – طريقة التسجيل

المركز الوطني للقياس يعمل على تقديم خدمات التسجيل في الاختبارات بطريقة إلكترونية، وذلك بالدخول على نظام “Qiyas” الإلكتروني للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، كما يمكنك إجراء اختبارات تجريبية عبر قياس وانت بمنزلك من خلال برنامج التدريب والتهيئة، والذي يعمل على تهيئة المختبر نفسياً ومعنوياً، قبل دخول اختبار القدرات، كما أن برنامج التهيئة مشابه الى الواقع بقدر كبير، ويتميز بالعديد من الاختبارات مثل (اختبار القدرات العامة – اختبار التحصيل الدراسي – اختبار GAT – اختبار STEP – اختبار SAAT)، كما أن مركز اختبارات قياس منظم إلى شكل كبير، وسوف نوضح طريقة تسجيل اختبار قدرات قياس حتى يسهل على المتقدمين للاختبار من التقديم بطريقة صحيحة.

في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة التي نمر بها في حياتنا، نتعلم كثيراً من الأشياء والمعلومات التي تعمل على تطوير القدرات الخاصة لدينا بتراكم السنوات والمراحل الحياتية، والكثير منا يتقدم بشكل كبير ويعرف المزيد من المعلومات كلما مضى الوقت، وهذا هو ما يسعى إليه المركز الوطني للقياس في اختبار القدرات لدى المتقدمين، والطريقة الأفضل في اجتياز هذا الاختبار هو التدريب على الأسئلة وليس حفظ المعلومات.

اختبار قدرات قياس

تعمل اختبارات قياس على قياس القدرات التحصيلية خلال السنوات السابقة التي مررت بها، واختبار القدرات ينقسم الى قسمين:

اختبار قدرات لفظي : من خلال بعض أنواع الأسئلة في هذا القسم يعمل قياس على اختبار قدراتك اللفظية، مثل قراءة فقرة معينة والإجابة على الأسئلة من خلال فهمك لهذه القطعة المقروءة، او اسئلة اكمل الجملة كأن يطرح عليك جملة معينية وينقصها كلمة والمطلوب منك أن تكمل هذه الكلمة الناقصة، حتى تكون جملة لها معنى ومفيدة، وكذلك اسئلة الاختيار المتعدد، واسئلة الخطأ السياقي والتي يطلب منك حينها استخراج الكلمة الخطأ في الجملة.

اختبار قدرات كمي : هذا القسم من الأسئلة يبرز مهارتك في العمليات الحسابية، وبعض المعادلات الرياضية البسيطة، والأشكال الهندسية.

طريقة التسجيل في اختبار قدرات قياس

يمكنكم الآن التسجيل في اختبار قدرات قياس بالدخول على رابط التسجيل التالي: “e-services.qiyas.sa” واذا كنت مسجل من قبل فعليك ادخال رقم السجل المدني وكلمة السر، والبدء في عملية تسجيل الدخول.

وإذا لم يكن لديك حساب مسجل من قبل في قياس فيرجى الدخول على “سجل الآن” والبدء في انشاء حساب جديد، او الدخول عبر هذا الرابط مباشرة “e-services.qiyas.sa/Qiyas” وتعبئة البيانات المطلوبة والمرور بـ4 مراحل في عملية التسجيل، والفيديو التالي يوضح عملية تسجيل اختبار قدرات قياس تفصيلاً.