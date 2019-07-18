QIYAS نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 هجري برقم الهوية حالاً

متابعينا الأعزاء تعلن قياس اليوم عن نتيجة أختبارات القدرة المعرفية، والمعروف أن وزارة الخدمة المدنية أتعمدت أختبار القدرات المعرفية قياس كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين، من كلا الجنسين للمراتب من السادس والسابع والثامن، حيث أعلنت أنه سيتم البدا بتطبيق أختبار القدرات حرصا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين للوظائف.

أعلنت اليوم الخميس 18/7/2019 نتيجة أختبار القدرات المعرفية، ونحن نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة قياس.

رابط معرفة نتائج الاختبار القدرات المعرفية1440

أشار المركز الوطني للقياس أنه يمكن لجميع المسجلين بالاختبار الأخير، معرفة نتائجهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمركز من هنا.

أهمية قياس القدرة المعرفية

يري المتخصصين أن مثل هذه الاختبارات تزيد من وسائل الفرد للتعلم، واكتساب المعرفة وأستخدمها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها، والتكيف مع الظروف البيئية.

محتوي اختبار القدرات المعرفية

القدرة اللفظية وهي تعني القدرة على فهم معاني الكلمات. القدرة الكمية وهي تعني القدرة على معالجة المعلومات الكمية. القدرة الاستدلالية وهي القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال والاستدراك. القدرة المكانية وهي القدرة على التكيف البصري باستخدام الصورة والأشكال الهندسية.

الغرض من اختبار القدرة المعرفية

الغرض من اختبار القدرة المعرفية هو التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، ويستخدم الاختبار في المفاضلة الوظيفية، لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين المتقدمين، للوظائف المدنية بالمملكة العربية السعودية.