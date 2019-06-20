serv.tvtc.gov.sa كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 التخصصات والشروط وموعد التقديم

نتابع معكم كل جديد وحصري حول كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 والروابط الرسمية المباشرة للتقديم، فقد صرحت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عن فتح أبواب التقديمات في الوظائف الخاصة بالنساء في إحدي المسابقات التي تعقد تحت إشراف المؤسسة، ونتابع معكم موعد التقديم في وظائف المؤسسة وشروط التقديم وكيفية التسجيل، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440

الدخول علي الموقع الرسمي للمؤسسة اختيار أيقونة “تعبئة الطلب” إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها يجب التأكد من صحة البيانات حتي لا يتم رفض الطلب طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به حتي يتم تقديمه في المقابلة الشخصية

تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي تطوير العديد من المجالات الهامة في المملكة العربية السعودية، وتهدف لتدريب الخريجين عبر إقامة دورات مكثفة لتدريبهم ورفع كفاءتهم ، وتشمل المؤسسة علي العديد من البوابات الهامة ومنها بوابة مركز الاعمال، بوابة الموردين، بوابة رايات، بوابة معا نرتقى، بوابة التدريب الاهلى، بوابة القبول الموحد، بوابة ريادة، بوابة تقنية.

تخصصات وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني 1440

ماجستير قسم سياحة، قسم إدارة الفعاليات، قسم ادارة ضيافة بكالوريوس قسم إدارة مكتبية، قسم نظم معلومات ادارة اعمال قسم خدمة اجتماعية، قسم التامين، قسم السلامة والصحة المهنية، قسم إدارة الفعاليات، قسم ادارة الموارد البشرية، قسم التسويق، قسم التزيين النسائي

شروط التسجيل في الوظائف النسائية

أن تكون المتقدمة لا تعمل في اي من الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، وأن تكون متفرغة تماما لآداء المهمات المطلوبة منها في الوظيفة بأعلي آداء، وأن تكون حاصلة علي شهادة البكالوريوس الجامعي بتقدير Honours

موعد التقديم في الوظائف النسائية

تم فتح باب التقديم يوم الأحد 13 شوال، ويتم التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 عبر الموقع الرسمي كما شرحنا سابقا