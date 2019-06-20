visa.mofa.gov.sa استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ورقم السجل وشروط تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية

قامت المملكة السعودية بإطلاق العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين والمكاتب الحكومية، وكانت أحد الخدمات المقدمة هي خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ورقم السجل، ويتم الاستعلام عبر موقع ابشر عبر منصة خدمات “التأشيرات الإلكترونية” ، وهذه الخدمة متاحة لجميع المقيمين والمواطنين علي الأراضي السعودية، وتم تقديم خدمة طلب تأشيرة زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وذلك ضمن العديد من الخدمات الأخري المقدمة من الوزارة، والآن نتابع معكم المزيد حول شروط طلب الزيارة العائلية وأيضا رابط الاستعلام.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

يتم استعلام عن طلب زيارة عائلية عبر الرابط المباشر والرسمي للاستعلام، وذلك عبر موقع وزارة الخارجية السعودية علي منصات التأشيرات الإلكترونية، ويتوجب علي المتقدم بطلب زيارة أن يقوم بالتأكد من التالي:

توفير بيانات جواز السفر للأفراد المطلوبين قبل البدء في تقديم الطلب التقديم يكون للأقرباء من الدرجة الأولي فقط “الوالدين- الزوجة- الأبناء” تدوين جميع البيانات المطلوبة عنه وعن الافراد المطلوبين بصورة صحيحة “رقم الهوية- جواز السفر”

بعد أن يتم تقديم طلب زيارة عائلية يحصل المتقدم علي “رقم الطلب”، ويجب الاحتفاظ به حيث يتم استعلام عن طلب زيارة عائلية باستخدامه وذلك عبر الرابط الرسمي

كيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام اختيار “طلب مقدم إلي وزارة الخارجية” والنقر عليه كتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة له إدخال رقم السجل الخاص بمن تقدم بالطلب كتابة الرمز المرئي صحيحا في الخانة المخصصة له النقر علي ايقونة “استعلام”

شروط تقديم طلب زيارة عائلية