حالة الطقس في السعودية غداً الأحد ” أعلى درجات حرارة في 14 مدينة وعاصفة غبار وأمطار في مناطق أخرى

من المتوقع أن تسجل 14 مدينة سعودية أعلى درجات الحرارة غداً ( الأحد)، بواقع 49 درجة مئوية في الأحساء، يليها حفر الباطن 48 درجة مئوية، الدمام والرياض 45 درجة، مكة المكرمة ومدينة بريده 44 درجة، المدينة المنورة والقنفذة 42 درجة، عرعر وينبع 40 درجة مئوية، جدة و بيشة وحائل والسقا 39 درجة مئوية، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في توقعاتها الجوية.

وقالت الهيئة أيضاً، أن الطقس سيكون حاراً في المنطقة الشرقية، مع امتداد هذه الظروف إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تهُب رياح العاصفة الغبار وتتسبب في انخفاض الرؤية في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي للبحر الأحمر، بعد منتصف النهار، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

من المتوقع أن تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و45 كم / الساعة، في الخليج العربي ستكون هناك رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 16 و 38 كم/الساعة.

ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية، من أكبر الدول العربية مساحةً وأنها أرض رملية يمر خلالها البحر الأحمر والخليج العربي، وتحيطها الجبال العالية والضخمة مما يجعل درجة الحرارة عالية في بعض المناطق، وأمطار ورعدية في مناطق أخرى وكذلك ارتفاع الرطوبة كما في المدن التي تطل على البحر الأحمر مثل مدينة جدة، التي تعتبر الآن مرسى سياحي لجميع الزوار من أنحاء العالم، حيث تتميز بوجودها على شاطىء البحر الأحمر مما يسهل حركة الصيد والملاحة البحرية، بالإضافة إلى مهرجان موسم جدة الذي بدأ ويشمل العديد من الأفكار التنموية،حيث بدأت المملكة العربية السعودية في إطلاق تأشيرة سياحة إلكترونية بشرط شراء تذكرة لمهرجان موسم جدة، والكثير من التطورات التي تنهض بالمملكة وذلك لتحقيق رؤية 2030، أما عن مدينة ينبع ومدينة الدمام المطلتان على البحر الأحمر أيضاً، فتكون احتمالية ارتفاع درجة الحرارة مع الرطوبة عالية أيضاً.

حذر استشاري الباطنة الدكتور عصام السيد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الطقس الحار خلال النهار، ودعا الجمهور إلى تناول الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة بالتعرق، وخاصةً العمال في هذا المجال.

أكد الدكتور عصام السيد على ضرورة تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة لمنع آثار الطقس الحار، بما في ذلك الشعور بالجفاف في الفم وتطور الصداع.