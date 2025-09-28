آرسنال يُلاحق ليفربول صد نيوكاسل اليوم| وكلمة السر النقطة 13 الموعد والتفاصيل والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق الأرسنال ضد نظيره نيوكاسل يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بنسخة الموسم الحالي ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة، وذلك وسط ترقب قوي من جماهير المدفعجية للقاء الذي يمثل محطة فارقة للأرسنال في الثبات على ملاحقة لمتصدر ليفربول نحو الصدارة.

ففريق آرسنال يدخل لقاءه اليوم ضد نيوكاسل وهو بالمركز السابع من ترتيب الجدول وفي رصيده عشر نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر برصيد 15 نقطة.

وعليه فوز الآرسنال اليوم على نيوكاسل يضمن للمدفعجية الوصافة والوصول للمركز الثاني من الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ليفربول الأول ومتقدماً بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب 12 نقطة.

أما فريق نيوكاسل فمباراة اليوم فيسعى لكسر موجة التعادلات والخسائر التي لازمته منذ بداية الموسم فالفريق يحتل المركز الخامس عشر من بطولة الدوري برصيد ست نقاط بعد 5 لقاءات لعبها فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في ثلاث وخسر لقاء.

ومن ثم إن كانت مباراة اليوم لللآرسنال صاروخ الانطلاق نحو ملاحقة ليفربول على الصدارة، فلقاء اليوم حسان طروادة والباب الخلفي لعودة نيوكاسل مرة أخرى لتعديل المسار ورفع معنويات لاعبيه وجمهوره بفوز على الكبير الآرسنال.

الفريق النقاط الترتيب ارسنال 10 7 نيوكاسل 6 15

موعد مباراة ارسنال ضد نيوكاسل اليوم

يلتقي اليوم فريق نيوكاسل يونايتد ضد فريق الآرسنال على ملعب نيوكاسل “سانت جيمس بارك” في تمام الساعة السادسة و30 دقيقة من مساء اليوم الأحد 28-9-2025 بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

أين يمكن مشاهدة مباراة الآرسنال اليوم