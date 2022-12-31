“آل معمر”: انضمام رونالدو إلى النصر فصل تاريخي جديد ونجاح للنادي والأجيال القادمة

عبَّر النجم البرتغالي الحاصل على لقب أفضل لاعب بالعالم خمس مرات عن تشوِّقه لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة” بعد الإعلان عن التوقيع رسمياً على عقد انضمام الدون إلى نادي النصر السعودي، واعتبر رونالدو أنَّ “الرؤية التي يعمل بها نادي النصر مهمة جداً،” وأكَّد أنَّه متحمس للانضمام لزملائه بالفريق، “لنقوم سوية بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات” حسب تعبيره.
فصل تاريخي جديد ونجاح للنادي والأجيال القادمة
وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي “مسلي آل معمر”، قد وقَّع رسمياً في العاصمة الإسبانية مدريد، عقد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي حيث يرتدي القميص رقم 7 حتى العام 2025م تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
كما أكَّد “آل معمر” أنَّ “هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد” مشيراً إلى أنَّ رونالدو هو “مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم” وأنَّ وجود النجم البرتغالي مع نادي النصر سوف يساهم في المضي قُدماً “لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة” حسب تعبيره.
وزير الرياضة السعودي يُرحب بـ كريستيانو رونالدو
وفي سياقٍ مُتصِّل أكَّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، على تقديم الدعم اللازم لبقية الأندية للحصول على صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً، كما عبر الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سعادته “بوجود أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية.
سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦
مرحباً بك @Cristiano في المملكة
وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022
رونالدو أفضل لاعب بالعالم خمس مرات
ويحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجلاً حافلاً بالإنجازات مع منتخب بلاده وعدد من الأندية الأوروبية كان أشهرها نادي ريال مدريد الإسباني، قبل أن يشكِّل انضمامه إلى نادي النصر قيمة كبيرة للنادي ودوري روشن السعودي بشكلٍ عام، ويحمل الدون عدداً من الإنجازات والألقاب منها:
- لقب أفضل لاعب بالعالم خمس مرات.
- لقبَ كأس أوروبا 2016 مع منتخب البرتغال.
- لقب دوري الأمم الأوروبية 2019 مع منتخب البرتغال.
- خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني،
- الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا
- 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي.
- مرتين بلقب الدوري الإسباني ومثلها في الدوري الإيطالي
- 3 ألقاب بالسوبر الأوروبي
- 4 ألقاب ببطولة كأس العالم للأندية
يُذكر أنَّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يكون قادراً على اللَّعب مع فريقه الجديد في أول جولة تعقب انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، في الثاني من يناير المقبل، ليخوض رونالدو تجربته الأولى خارج القارة الأوروبية، حيث سبق له اللَّعب لأندية سبورتنج لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.