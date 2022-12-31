“آل معمر”: انضمام رونالدو إلى النصر فصل تاريخي جديد ونجاح للنادي والأجيال القادمة

عبَّر النجم البرتغالي الحاصل على لقب أفضل لاعب بالعالم خمس مرات عن تشوِّقه لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة” بعد الإعلان عن التوقيع رسمياً على عقد انضمام الدون إلى نادي النصر السعودي، واعتبر رونالدو أنَّ “الرؤية التي يعمل بها نادي النصر مهمة جداً،” وأكَّد أنَّه متحمس للانضمام لزملائه بالفريق، “لنقوم سوية بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات” حسب تعبيره.

فصل تاريخي جديد ونجاح للنادي والأجيال القادمة

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي “مسلي آل معمر”، قد وقَّع رسمياً في العاصمة الإسبانية مدريد، عقد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي حيث يرتدي القميص رقم 7 حتى العام 2025م تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.