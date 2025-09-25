أبرزها الأخدود ضد الهلال: القنوات الناقلة ومواعيد مباريات اليوم في الجولة 4 من دوري روشن السعودي

تنطلق اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تضم مجموعة من المباريات القوية أبرزها مواجهة الهلال ضد الأخدود والشباب ضد الخلود والخليج ضد التعاون، وفي هذا الإطار، نستعرض لكم من خلال المقال التالي كل التفاصيل عن المباريات المنقولة اليوم والمعلقين.

متى مباراة الخليج ضد التعاون؟

تنطلق المنافسات في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مواجهة قوية سوف تجمع نادي الخليج وفريق التعاون عبر تردد قناة ثمانية، ويعلَّق عليها جعفر الصليح.

مباراة الشباب ضد الخلود

تشهد الجولة الرابعة من دوري روشن أيضاً مواجهة بين الشباب والخلود اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة، وتُعرض حصرياً عبر قنوات ثمانية، ويعلَّق عليها سليمان الشريف.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود

في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة للدوري السعودي بمواجهة الهلال والأخدود، وتذاع عبر تردد قناة ثمانية، ويعلَّق عليها المعلق المميز عبد الله الحربي.

ما هي القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم؟

شبكة قنوات ثمانية هي صاحبة حقوق نقل كافة مباريات دوري روشن، و يمكن استقبال تردد القناة من خلال:

التردد 12360 رأسي على القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11919 أفقي على القمر الصناعي عربسات.