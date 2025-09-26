أبرزها الاتحاد ضد النصر.. مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة والمعلقين

تنطلق اليوم الجمعة 26 سبتمبر منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2025، وسط ترقب جماهيري كبير لمباريات قوية أبرزها قمة الكلاسيكو التي ستجمع الاتحاد ضد النصر في مواجهة نارية على صدارة الترتيب، وتأتي هذه الجولة محملة بالإثارة نظرًا لتقارب المستويات ورغبة الفرق في تعزيز موقعها مبكرًا في جدول الدوري.

مباراة الحزم ضد الأهلي

تبدأ الجولة بلقاء يجمع الحزم والأهلي عند الساعة 6:35 مساءً بتوقيت السعودية.

يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بانتصاراته الأخيرة، ويسعى إلى تعزيز رصيده النقطي لمطاردة فرق القمة.

بينما يأمل الحزم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص نتيجة إيجابية.

وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق فهد العتيبي عبر شاشة قناة ثمانية.

مباراة ضمك ضد الاتفاق

عند الساعة 6:40 مساءً، يلتقي فريق ضمك مع الاتفاق في مواجهة متوازنة، حيث يسعى الاتفاق إلى تأكيد بدايته القوية بقيادة نجومه الجدد، بينما يطمح ضمك لتحقيق انتصار يعزز موقعه في منتصف الجدول. المباراة ستكون منقولة على قناة ثمانية بتعليق هيثم طحطوح.

مباراة النصر اليوم ضد اتحاد جدة

القمة المرتقبة ستجمع الاتحاد والنصر في الساعة 9:00 مساءً، حيث ينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقين مرشحين بقوة لحصد اللقب هذا الموسم.

الاتحاد يدخل اللقاء مدعومًا بجماهيره الغفيرة، فيما يسعى النصر بقيادة نجومه العالميين لخطف النقاط الثلاث وتأكيد جدارته بالمنافسة.

المباراة ستنقل عبر قناة ثمانية بصوت المعلق فارس عوض.

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات دوري روشن

تواصل شبكة قنوات ثمانية تغطيتها الحصرية لجميع مباريات دوري روشن السعودي للموسم الحالي، حيث يمكن للجماهير متابعة المباريات عبر الترددات التالية:

عرب سات: التردد 11919 – أفقي (H) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

نايل سات: التردد 12360 – عمودي (V) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وبذلك، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية أمسية كروية مثيرة، تجمع بين الإثارة الفنية والتشويق الجماهيري، خاصة مع وجود قمة بحجم الاتحاد ضد النصر إلى جانب المواجهات الأخرى التي لا تقل أهمية في مسار الدوري.