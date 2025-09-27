تستكمل منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، بقمة من العيار الثقيل هي الأهم في جولات “الليغا” لهذا الأسبوع. حيث تشهد الأجواء المدريدية إثارة غير مسبوقة بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع أتلتيكو مدريد وريال مدريد في صراع على النقاط الثلاث الغالية التي قد تحدد ملامح المنافسة المبكرة على اللقب.

تُقام هذه القمة في تمام الساعة 5:15 مساءً، وتُنقل حصرياً عبر beIN SPORTS 1، ويتولى التعليق عليها المعلق المتميز علي الكعبي.

الدوري الإسباني اليوم

وقبل الديربي المرتقب، تنطلق مباريات اليوم بلقاء في تمام الساعة 3:00 عصرًا بين فريقي خيتافي وليفانتي على beIN SPORTS 4، بتعليق عامر الخوذيري.

ومع حلول المساء، تستمر الإثارة بمواجهة أخرى في تمام الساعة 7:30 مساءً، حيث يستضيف مايوركا فريق ألافيس على beIN SPORTS 3، بصوت المعلق محمد السعدي.

وتُختتم الليلة الكروية الإسبانية بمواجهة قوية في تمام الساعة 10:00 مساءً، حيث يلتقي فياريال مع أتلتيك بيلباو في مباراة منتظرة بين فريقين يسعيان لتحسين مركزهما في جدول الترتيب.

تُنقل هذه المباراة على beIN SPORTS 3 بتعليق حسن العيدروس.

ويتابع المشجعون هذه المباريات الحاسمة في محاولة لمعرفة من سيتمكن من الخروج بالنقاط الكاملة في هذا اليوم المليء بالتحديات الكروية الإسبانية.