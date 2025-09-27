تُقام هذه القمة في تمام الساعة 5:15 مساءً، وتُنقل حصرياً عبر beIN SPORTS 1، ويتولى التعليق عليها المعلق المتميز علي الكعبي.

الدوري الإسباني اليوم

وقبل الديربي المرتقب، تنطلق مباريات اليوم بلقاء في تمام الساعة 3:00 عصرًا بين فريقي خيتافي وليفانتي على beIN SPORTS 4، بتعليق عامر الخوذيري.

ومع حلول المساء، تستمر الإثارة بمواجهة أخرى في تمام الساعة 7:30 مساءً، حيث يستضيف مايوركا فريق ألافيس على beIN SPORTS 3، بصوت المعلق محمد السعدي.

وتُختتم الليلة الكروية الإسبانية بمواجهة قوية في تمام الساعة 10:00 مساءً، حيث يلتقي فياريال مع أتلتيك بيلباو في مباراة منتظرة بين فريقين يسعيان لتحسين مركزهما في جدول الترتيب.

تُنقل هذه المباراة على beIN SPORTS 3 بتعليق حسن العيدروس.

ويتابع المشجعون هذه المباريات الحاسمة في محاولة لمعرفة من سيتمكن من الخروج بالنقاط الكاملة في هذا اليوم المليء بالتحديات الكروية الإسبانية.