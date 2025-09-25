أبرزها السعودية ضد العراق.. طريقة حجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس الخليج للناشئين 2025

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي بشكل رسمي عن طرح تذاكر مباريات نصف نهائي كأس الخليج للناشئين، والتي تضم عددًا من اللقاءات القوية أبرزها مباراة منتخب السعودية ضد العراق وقطر ضد الإمارات، وبهذه المناسبة، سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن طريقة الحجز.

موعد مباراة السعودية والعراق

تُقام مباراة نصف النهائي بين منتخب السعودية و نظيره المنتخب العراقي يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُقام المباراة على ملعب حمد الكبير في قطر.

طريقة حجز تذاكر المباريات

يمكن الحصول على تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا، يجب الدخول إلى موقع الحجز الرسمي المخصص للمباريات.

وبعد التوجه إلى الموقع، سوف تجد كافة المباريات المتاحة في نصف النهائي.

وكل ما عليك هو اختيار المباراة المناسبة، و اضغط على كلمة احجز أسفل المباراة التي ترغب في حضورها.

وفيما بعد، سجل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو قم بعمل حساب جديد. وبعد التسجيل، حدد عدد التذاكر المطلوبة، ثم توجه إلى صفحة الدفع بعد تأكيد حجز تذاكر المباراة.