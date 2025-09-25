أبرزها النصر ضد الاتحاد: قرعة كأس الملك 2025 تُسفر عن مواجهات نارية في دور الـ 16

أسفرت قرعة كأس الملك 2025 التي أُقيمت في الساعات الماضية عن مواجهات قوية، أبرزها على الإطلاق مباراة النصر ضد الاتحاد ولقاء الأخدود ضد الهلال ولقاء الشباب مع الزلفي والتعاون مع الخليج والباطن مع الأهلي. في هذا الإطار، نستعرض لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن نتائج القرعة.

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

نادي الخلود يواجه فريق النجمة السعودي.

فريق النجمة السعودي. نادي الباطن يواجه النادي الأهلي السعودي.

فريق القادسية يلتقي مع نادي الحزم.

نادي الخليج يواجه فريق التعاون.

نادي الفتح يلتقي مع فريق الرياض.

نادي النصر يواجه الاتحاد في ديربي قوي.

الهلال السعودي يواجه نادي الأخدود في دور الـ 16 من كأس الملك.

وأخيراً، يلتقي فريق الشباب السعودي مع نظيره نادي الزلفي.

اكتمال مواجهات دور الـ16 ✔️#أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/3EvoWfenmG — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2025

متى تقام مباريات الكأس (دور الـ 16)؟

أعلنت اللجنة المنظمة لمباريات كأس الملك 2025 أن مباريات دور الـ 16 سوف تقام في خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2025.

وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة أن أوقات المباريات والملاعب التي سوف تستضيف لقاءات الدور الـ 16 من كأس الملك سوف تُحدد في وقت لاحق، وسوف يتم الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي لكأس خادم الحرمين الشريفين في منصة “إكس” (X).