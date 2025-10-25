كأس رئيس الدولة، النصر ضد بني ياس

أبرزها النصر ضد بني ياس.. مواعيد مباريات اليوم في كأس رئيس الدولة الإماراتي والقنوات الناقلة والمعلقين

تتواصل اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي بإقامة ثلاث مباريات قوية تجمع بين أندية تبحث عن مواصلة المشوار نحو اللقب الغالي.

البطائح ضد شباب الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة 3:55 عصرًا بتوقيت الإمارات، على أن تُنقل عبر القنوات التالية:

قناة أبوظبي الرياضية 1 HD – بصوت المعلق أحمد الحامد.

قناة دبي الرياضية 1 HD – بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

قناة الشارقة الرياضية – بصوت سالم السالمي.

خورفكان ضد كلباء

تُلعب المباراة في نفس التوقيت 3:55 عصرًا، وتشهد صراعًا مثيرًا بين الجارين في الساحل الشرقي. تنقل المواجهة عبر:

أبوظبي الرياضية 2 HD – المعلق فهد عبدالرحمن.

دبي الرياضية 2 HD – المعلق حسن الهاشمي.

تطبيق مرايا – المعلق محمد النحوي.

النصر ضد بني ياس

وفي ختام مباريات اليوم، يستضيف نادي النصر نظيره بني ياس في مباراة مرتقبة تنطلق عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

أبوظبي الرياضية 1 HD – بصوت عيسى الحربين.

دبي الرياضية 1 HD – بصوت راشد عبدالرحمن.

الشارقة الرياضية – بصوت موسى عيد.

جماهير الكرة الإماراتية على موعد اليوم مع مواجهات مثيرة في بطولة تحمل طابع المنافسة الشريفة والحماس الكبير، حيث يسعى كل فريق إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.