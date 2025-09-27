يشهد اليوم السبت، الموافق 27 سبتمبر 2025، إقامة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمجموعة من المواجهات المثيرة، حيث تتجه الأنظار نحو الصراع المستمر على صدارة الترتيب والمراكز الأوروبية. تنطلق الإثارة مبكرًا في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بلقاء يجمع بين برينتفورد ومانشستر يونايتد، والذي سيُنقل عبر beIN SPORTS 1 بتعليق علي محمد علي.

وتشهد الفترة المسائية ذروة الإثارة بخمس مباريات تُقام في التوقيت ذاته عند الساعة 5:00 مساءً. أبرزها بالطبع المواجهة القوية التي تجمع بين كريستال بالاس وليفربول على beIN SPORTS 3 بصوت المعلق الشهير عصام الشوالي، في اختبار حقيقي لقدرة “الريدز” على تحقيق النقاط الكاملة خارج الديار.

وفي نفس التوقيت، يواجه مانشستر سيتي فريق بيرنلي على beIN SPORTS 2 بتعليق خليل البلوشي، بينما يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلاً على برايتون بتعليق حفيظ دراجي على beIN SPORTS 6. كما تُقام مباراة ليدز يونايتد وبورنموث على beIN SPORTS 5.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهتين هامتين، حيث يستضيف توتنهام سندرلاند في تمام الساعة 7:30 مساءً على beIN SPORTS 1 بتعليق جواد بده. وفي الختام، تُقام مباراة في العاشرة مساءً (10:00 م) بين ولفرهامبتون ضد توتنهام، بتعليق عامر الخوذيري على beIN SPORTS 2.