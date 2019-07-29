أبو مكة في مكة لأدء العمرة قبل السفر لانجلترا.. بالصورة

وصل نجم مصر ونادي ليفربول محمد صلاح إلى مكة المكرمة لأداء العمرة قبل ساعات من انضمامه لليفربول وبداية الموسم الكروي الجديد 2019-2020، حيث تم تداول صور النجم المصري محمد صلاح داخل الحرم المكي (قبلة قلوب المسلمين)، ويرافقه اثنين من المملكة العربية السعودية، صور محمد صلاح في المسجد الحرام تم تداولها بصورة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ومن المرتقب أن يسافر صلاح بعد أداء العمرة لأوروبا للمشاركة مع الليفر في أخر مبارياته الودية قبل بداية الموسم الكروي.

هذا وينوي النجم المصري تقديم موسم رائع مع نادي ليفربول، حيث ينوي صلاح قيادة الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الفريق منذ فترة، كما ينوي الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، ويستهدف الفوز ببطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي ستقام في الدوحة ديسمبر 2019.



ومن المرتقب أن ينضم محمد صلاح لمعسكر ليفربول في الأول من أغسطس 2019، وبعدها سيشارك مع الفريق مباراته الودية المرتقبة أمام ليون الفرنسي، ومن المرتقب أن يبدأ ليفربول مبارياته الرسمية بمواجهة مانشستر سيتي على كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعدها تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي، يذكر أن ليفربول لعب أمس مباراة ودية ضد نابولي الإيطالي بدون صلاح، وخسر الريدز بنتيجة 0-3.