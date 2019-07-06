أجيري يعتمد تشكيلة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا اليوم السبت 6/7/2019 “المحمدي يقود الفراعنة”

أعتمد المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري تشكيلة مصر أمام جنوب افريقيا، في المواجهة التي ستقام اليوم السبت 6 يوليو 2019 على أرض ملعب استاد القاهرة، وأكد المدير الفني المكسيكي عن استعداد لاعبي الفراعنة للقاء المرتقبة وأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاثة والمضى قدوماً نحو الفوز بعد سلسلة الانتصارات العظيمة التي حققها الفراعنة.

تشكيلة منتخب مصر المتوقع أمام جنوب افريقيا:

استقر خافيير أجيري على تشكيلة المنتخب المصري أمام جنوب افريقيا ضمن مباراة دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ومع تداعيات عودة اللاعب المستبعد عمرو وردة لمعسكر التدريبي للمنتخب ربما يعتمد عليه أجيري كلاعب بديل مع احتمالات بقاءه على دكة البدلاء، وستكون تشكيلة المنتخب المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء.

في خط الوسط: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد.

وفي خط الهجوم/ مروان محسن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وجنوب افريقيا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، وفي الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والعراق والأردن.