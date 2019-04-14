أحداث مباراة الزمالك وحسينية أغادير فى الكونفدرالية والنتيجة صفر/صفر

انطلقت فى التاسعة من مساء اليوم الأحد 14 أبريل مباراة الزمالك وحسينية أغادير المغربي فى مباراة العودة بالدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك على ملعب استاد الجيش الثالث بمدينة السويس، ونعرض دقيقة بدقيقة أحداث مباراة الزمالك ضد حسينية أغادير فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعد مرور 20 دقيقة التعادل مستمر بين الزمالك وحسينية أغادير الزمالك يحاول ولكن بدون خطورة.

الدقيقة 18: فرصة هدف ضائع للزمالك بعد عرضية أرضية من خارج منطقة الجزاء واستلام من كهربا ويفشل في استغلالها ودفاع أغادير يبعد الكرة

الدقيقة 15: إصابة فرجانى ساسى والتبديل الأول للزمالك بنزول محمد إبراهيم بدلاً من فرجانى ساي

الدقيقة 3: فرصة خطيرة للزمالك عن طريق إبراهيم حسن يتوغل داخل منطقة جزاء حسينية أغادير ويسقط مطالباً بضربة جزاء ولكن الحكم لا يحتسب شيء.

أحداث مباراة الزمالك وحسينية أغادير (الشوط الأول)

وقد أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الذى سيخوض به المباراة والمكون من: محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي، وعبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وحمدي النقاز فى خط الدفاع، وطارق حامد، وفرجانى ساسى، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن، ومحمود عبد المنعم كهربا فى خط الوسط، وخالد بوطيب فى الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت يوم الأحد الماضي 7 أبريل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج الزمالك إلى الفوز اليوم بأي نتيجة على فريق حسينية أغادير لكى يصعد إلى الدور نصف النهائي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية وفى حالة فوز الزمالك بلقاء اليوم سوف يلتقى مع الفائز من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي.

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